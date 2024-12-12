«Гадость эта ваша заливная рыба»: тест по новогодним блюдам из СССР

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Как хорошо вы знаете новогодние блюда СССР? Тест Фото: Изображение Midjourney Проверьте свою кулинарную интуицию в нашем тесте: угадайте новогодние блюда по ингредиентам! Пройти тест Новый год близко: чем отличается красная икра разных рыб и как ее правильно выбрать Узнать подробнее