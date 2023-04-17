Для семей участников СВО из Омской области планируют отменить плату за детский сад

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В Омской области для семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, планируют отменить плату за детский сад. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 17 апреля, в своем телеграм-канале.
«На оперативном совещании поручил доработать меры социальной поддержки участников СВО и их семей, в том числе по освобождению от платы за детский сад. Сейчас эта мера поддержки действует в разных муниципалитетах по-разному. По моему мнению, не везде справедливо. Особенно, в части помощи детям, находящимся на иждивении. Необходим один подход», — написал Хоценко.
Правительство Омской области, по поручению врио главы региона, должно подготовить соответствующие документы, а главы муниципалитетов их принять. Также планируют рассмотреть вопрос с оплатой горячего питания в дошкольных учреждениях для детей военнослужащих.