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Для семей участников СВО из Омской области планируют отменить плату за детский сад

17 апреля 2023, 13:09
Фото: 1MI
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Также в региональном правительстве рассмотрят вопрос с оплатой горячего питания в дошкольных учреждениях для детей военнослужащих.

В Омской области для семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, планируют отменить плату за детский сад. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 17 апреля, в своем телеграм-канале.

«На оперативном совещании поручил доработать меры социальной поддержки участников СВО и их семей, в том числе по освобождению от платы за детский сад. Сейчас эта мера поддержки действует в разных муниципалитетах по-разному. По моему мнению, не везде справедливо. Особенно, в части помощи детям, находящимся на иждивении. Необходим один подход», — написал Хоценко.

Правительство Омской области, по поручению врио главы региона, должно подготовить соответствующие документы, а главы муниципалитетов их принять. Также планируют рассмотреть вопрос с оплатой горячего питания в дошкольных учреждениях для детей военнослужащих.

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#Евгений Игишев#Сво#Помощь#Детский сад#Социальная политика#Экономика#Общество#Омск#Омская область
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