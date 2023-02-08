Александр Бурков встретился с коллегией прокуратуры для обсуждения совместных задач

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Как сообщила пресс-служба правительства Омской области, расширенное заседание коллегии прокуратуры провел заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин. Помимо работников прокуратуры в подведении итогов участвовали представители органов власти и правоохранительных структур. Побывал на встрече в качестве активного участника и губернатор Александр Бурков.
Обсуждалась эффективность надзорной деятельности на досудебных стадиях уголовного делопроизводства, негативные тенденции в динамике преступности. Дмитрий Демешин особо отметил необходимость надзора за выполнением региональной программы капремонта, обеспечением жильем детей-сирот, предоставлением земли многодетным семьям и помощью государства дольщикам.
«Итоги работы прокуратуры Омской области нельзя отделять от итогов работы в целом всех органов власти Омской области. Потому что это наша совместная работа. У всех разные компетенции, но предмет применения один — это благополучие жителей Омской области, наших граждан, обеспечение интересов общества и безопасности государства. Поэтому сегодня на коллегии мы обсуждали конкретные вопросы: что удалось сделать для достижения указанных целей, — сообщил Дмитрий Демешин.
От отметил, что много социальных проблем «сдвинуто с мертвой точки». В частности, 971 омский дольщик наконец получил жилье. Еще 4,5 тыс омичей получили долги по заработной плате на сумму около 140 млн рублей, а недобросовестных работодателей привлекли к ответственности. Также прокурорская проверка помогла разобраться с невыплатой материальных пособий матерям, которые имеют детей от 7 до 17 лет — деньги вовремя не получили 662 ребенка.
«Эта проблема характерна для всей Сибири и, пожалуй, для большой части нашей страны. Главное, что семьи получили эти выплаты. Эта работа будет продолжена. Сигнал дали нам наши граждане. Очень важно, что эти вопросы уже начали решаться, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что благодаря совместной работе с прокуратурой в регионе сохраняется контроль над криминальной обстановкой, остается стабильной ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
«Если говорить о взаимодействии с областной прокуратурой, я считаю, хороший опыт был по решению проблем обеспечения жильем детей-сирот, когда от прокуратуры исходила инициатива по разработке новых механизмов решения этого вопроса. Мы совместно с депутатами приняли закон, создали необходимую нормативно-правовую базу и стали выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты. В прошлом году у нас 402 квартиры смогли получить дети-сироты. По сравнению с предыдущими годами рост составил 63%, и в текущем году мы увеличиваем объем финансирования, — выделяем только из областного бюджета более 1 млрд рублей», — подчеркнул Александр Бурков.
Рассказал губернатор и о результатах совместной работы по решению проблем дольщиков. За 5 лет удалось добиться значительного результата. И выплаты проводились, и большая доля проблемных домов была введена в эксплуатацию. На данный момент в реестре проблемных объектов осталось 27 домов. Обсудил с коллегией губернатор и вопросы экологии, сельского хозяйства и промышленности.
«Есть здесь целый комплекс мер и, правильно было отмечено Дмитрием Викторовичем, что работать нужно сообща, коллективно, чтобы решать те социально-экономические задачи, которые сегодня стоят перед нашим регионом», — подытожил Александр Бурков.
Все обсуждавшиеся проблемные вопросы взяты на контроль по итогам заседания расширенной коллегии.