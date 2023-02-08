Александр Бурков встретился с коллегией прокуратуры для обсуждения совместных задач

От отметил, что много социальных проблем «сдвинуто с мертвой точки». В частности, 971 омский дольщик наконец получил жилье. Еще 4,5 тыс омичей получили долги по заработной плате на сумму около 140 млн рублей, а недобросовестных работодателей привлекли к ответственности. Также прокурорская проверка помогла разобраться с невыплатой материальных пособий матерям, которые имеют детей от 7 до 17 лет — деньги вовремя не получили 662 ребенка.