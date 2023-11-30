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Виталий Хоценко сегодня выступил с посланием в Законодательном собрании

В Омскую область за 5 лет планируют привлечь больше 1 трлн инвестиций

30 ноября 2023, 04:25
Фото: Город55
Виталий Хоценко сегодня выступил с посланием в Законодательном собрании
Также в регионе собираются создать больше 20 тысяч новых рабочих мест.

В Омскую область планируют привлечь не менее 1 трлн рублей инвестиций в ближайшие 5 лет. Сегодня, 30 ноября, в региональном парламенте губернатор Виталий Хоценко озвучил основные направления экономической и социальной политики.

«Создаем условия для привлечения в регион инвестиций. В ближайшие 5 лет планируется привлечь в область более 1 трлн 300 млрд рублей инвестиций и создать 20 тысяч новых рабочих мест», — рассказал глава области.

Виталий Хоценко добавил, что прогноз по сумме инвестиций пессимистичный, в региональном правительстве рассчитывают на больший объем. Также в послании губернатор упомянул необходимость расширения особой экономической зоны.

«Требуется ускорение и развитие особой экономической зоны „Авангард“, резидентами которой стали 6 организаций. Нужно расширять особую экономическую зону. Ставлю задачу инвестиционному блоку», — заявил Хоценко.
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#Общество#Экономика#Омск#Инвестиции#Губернатор#Социальная политика#Евгений Игишев
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