В Омскую область за 5 лет планируют привлечь больше 1 трлн инвестиций

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В Омскую область планируют привлечь не менее 1 трлн рублей инвестиций в ближайшие 5 лет. Сегодня, 30 ноября, в региональном парламенте губернатор Виталий Хоценко озвучил основные направления экономической и социальной политики.
«Создаем условия для привлечения в регион инвестиций. В ближайшие 5 лет планируется привлечь в область более 1 трлн 300 млрд рублей инвестиций и создать 20 тысяч новых рабочих мест», — рассказал глава области.
Виталий Хоценко добавил, что прогноз по сумме инвестиций пессимистичный, в региональном правительстве рассчитывают на больший объем. Также в послании губернатор упомянул необходимость расширения особой экономической зоны.
«Требуется ускорение и развитие особой экономической зоны „Авангард“, резидентами которой стали 6 организаций. Нужно расширять особую экономическую зону. Ставлю задачу инвестиционному блоку», — заявил Хоценко.