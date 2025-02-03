Деньги в банке: Омская область оказалась в середине рейтинга по объему вкладов

В целом по стране в 2025 году объем вкладов населения вырос рекордными темпами. Это связано с высокими процентными ставками в банках и увеличением зарплат. Средний размер банковских вкладов по России (без учета новых регионов) составил 433 600 рублей на человека, что на 25,1% больше, чем годом ранее.