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Posted 3 февраля, 03:30

Published 3 февраля, 03:30

Modified 3 февраля, 06:07

Updated 3 февраля, 06:07

Омская область заняла 51-е место в рейтинге по банковским вкладам на душу населения

Деньги в банке: Омская область оказалась в середине рейтинга по объему вкладов

3 февраля 2025, 03:30
Фото: Изображение Midjourney. Омская область заняла 51-е место в рейтинге по банковским вкладам на душу населения

Стало известно, сколько банковских вкладов сделали омичи к началу 2025 года

Разница в объемах вкладов между регионами огромна.

«РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по объему вкладов на душу населения. Омская область оказалась на 51-м месте. По данным исследования, в начале 2025 года средний банковский вклад жителя Омской области составлял 243 100 рублей. Эта сумма эквивалентна 5,3 среднемесячным доходам и за год выросла на 26,5%.

Рейтинг регионов по объему вкладов населения
Рейтинг регионов по объему вкладов населения. Фото: РИА Новости

Для сравнения, в соседней Новосибирской области объем вкладов на душу населения выше — 357 300 рублей. Это позволило региону занять 19-е место в рейтинге, хотя темпы роста вкладов там немного ниже — 22,7% за год.

Лидерами по объему вкладов традиционно остаются Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. В этих регионах жители располагают наиболее крупными сбережениями. В то же время меньше всего денег в банках хранят жители республик Ингушетия, Чечня и Дагестан.

В целом по стране в 2025 году объем вкладов населения вырос рекордными темпами. Это связано с высокими процентными ставками в банках и увеличением зарплат. Средний размер банковских вкладов по России (без учета новых регионов) составил 433 600 рублей на человека, что на 25,1% больше, чем годом ранее.

Напомним, в начале 2024 года Омская область заняла 56-ю строчку в рейтинге. Объем вкладов составлял 192 тысячи рублей на душу населения.

В отрыве от столицы. Известно, сколько банковских вкладов сделали омичи в начале года
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