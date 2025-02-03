Деньги в банке: Омская область оказалась в середине рейтинга по объему вкладов

Posted 3 февраля, 03:30
Published 3 февраля, 03:30
Modified 3 февраля, 06:07
Updated 3 февраля, 06:07
«РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по объему вкладов на душу населения. Омская область оказалась на 51-м месте. По данным исследования, в начале 2025 года средний банковский вклад жителя Омской области составлял 243 100 рублей. Эта сумма эквивалентна 5,3 среднемесячным доходам и за год выросла на 26,5%.
Для сравнения, в соседней Новосибирской области объем вкладов на душу населения выше — 357 300 рублей. Это позволило региону занять 19-е место в рейтинге, хотя темпы роста вкладов там немного ниже — 22,7% за год.
Лидерами по объему вкладов традиционно остаются Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. В этих регионах жители располагают наиболее крупными сбережениями. В то же время меньше всего денег в банках хранят жители республик Ингушетия, Чечня и Дагестан.
В целом по стране в 2025 году объем вкладов населения вырос рекордными темпами. Это связано с высокими процентными ставками в банках и увеличением зарплат. Средний размер банковских вкладов по России (без учета новых регионов) составил 433 600 рублей на человека, что на 25,1% больше, чем годом ранее.
Напомним, в начале 2024 года Омская область заняла 56-ю строчку в рейтинге. Объем вкладов составлял 192 тысячи рублей на душу населения.