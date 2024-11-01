Сергей Лазарев, «Ночные снайперы» и звезды 80-х: какие концерты ждут омичей в ноябре

9 ноября на сцене клуба «Ангар» выступит еще один представитель рэпа Ramil’. Его путь начался с провокационного «пацанского» рэпа, а затем он завоевал широкую аудиторию благодаря более чувственным композициям, таким как «Хочешь со мной». В 2020 году его сингл «Сияй» собрал миллионы прослушиваний на стриминговых платформах и стал визитной карточкой артиста. Это не первое его выступление в Омске; в 2022 году он уже радовал местную публику. Билеты на это мероприятие можно приобрести по цене от 2 600 до 5 500 рублей.