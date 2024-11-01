Сергей Лазарев, «Ночные снайперы» и звезды 80-х: какие концерты ждут омичей в ноябре

Posted 1 ноября, 03:00
Published 1 ноября, 03:00
Modified 1 ноября, 03:00
Updated 1 ноября, 03:00
В ноябре на омских сценах появятся самые разные исполнители. Независимо от музыкальных предпочтений, ноябрьская афиша предлагает насыщенную программу, которая не оставит равнодушным ни одного меломана. От классики до хип-хопа, от камерных концертов до масштабных шоу — каждый найдет здесь свою ноту вдохновения.
Рэп-фанаты не останутся без внимания. 5 ноября на сцене клуба «Ангар» выступит mzlff. Это второй крупный тур исполнителя по городам России. В 2023 году он уже выступал в Омске.
В 2022 году он дал свои первые сольные концерты в Санкт-Петербурге и Москве, а в 2023 году провел два тура по России, посетив 11 и 23 города соответственно. Билеты на это мероприятие доступны по цене от 1 400 до 4 700 рублей.
8 ноября в концерт-холле РЦСО пройдет «Симфония Линкин Парк при свечах». Камерный состав CAGMO представит уникальное сочетание классической музыки и рок-звучания, что станет настоящим подарком для всех поклонников легендарной группы. Билеты на это мероприятие можно приобрести по цене от 2 400 до 3 600 рублей.
9 ноября на сцене клуба «Ангар» выступит еще один представитель рэпа Ramil’. Его путь начался с провокационного «пацанского» рэпа, а затем он завоевал широкую аудиторию благодаря более чувственным композициям, таким как «Хочешь со мной». В 2020 году его сингл «Сияй» собрал миллионы прослушиваний на стриминговых платформах и стал визитной карточкой артиста. Это не первое его выступление в Омске; в 2022 году он уже радовал местную публику. Билеты на это мероприятие можно приобрести по цене от 2 600 до 5 500 рублей.
10 ноября в Омске на сцене Филармонии состоится выступление известного российского исполнителя Сергея Лазарева. Концерт под названием «Я не боюсь!» обещает стать значимым событием для его поклонников. Премьера этого шоу прошла осенью 2022 года, и с тех пор Лазарев представил его более 150 раз. По версии RU.TV, это шоу признано лучшим сольным концертным проектом. Цены на билеты находятся в диапазоне от 11 000 до 12 000 рублей. Несмотря на высокую стоимость, почти все билеты уже проданы.
14 ноября в Омске на площадке «Ангар» состоится концерт популярной певицы — Mary Gu. Среди её известных песен — «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и другие. В ноябре прошлого года она выпустила совместную композицию с рэпером MAYOT под названием «Два выстрела», а в этом году представила новый альбом luvcore. Mary Gu также участвует в отечественных музыкальных фестивалях, таких как VK Fest. Стоимость билетов на концерт составляет от 2 300 до 4 200 рублей.
16 ноября в Омске на площадке «Ангар» состоится концерт рок-группы «Три дня дождя», которая объявила о начале своего российского тура с уникальной секретной программой. Группа «Три дня дождя» появилась на отечественной музыкальной сцене в 2019 году. Их песни «Отпускай», «За край», «Перезаряжай» и «Демоны» уже успели завоевать популярность и любовь слушателей. Последний альбом группы под названием Melancholia вышел в 2023. Цены на билеты на данный момент еще не опубликованы на Яндекс Афише, но есть на других площадках. Многие места уже раскупили и остались билеты только на танцпол.
Для любителей панк-рока и театра 21 ноября на G-Drive Арене состоится симфоническое шоу «Король и Шут». Это не просто концерт, а настоящая панк-сказка, где более ста музыкантов Imperial Orchestra в костюмах персонажей из песен группы создадут незабываемую атмосферу. Цены на билеты варьируются от 2 000 до 6 000 рублей
22 ноября в популярном клубе «Викинг» состоится концерт российской рок-группы «АнимациЯ». Это выступление станет третьим в этом году на данной площадке. В январе группа радовала поклонников полным составом, а уже в июне лидер коллектива Константин Кулясов выступил в «Викинге» с душевным акустическим сетом. Такие хиты, как «Птица», «Время», «Танец» и многие другие, вновь прозвучат со сцены. Для всех желающих окунуться в мир живой музыки, билеты на танцпол доступны по цене 1 900 рублей. Также предусмотрен парный билет стоимостью 3 700 рублей.
23 ноября после пятилетнего перерыва на сцене G-Drive Арены выступит группа «Ночные Снайперы», возглавляемая Дианой Арбениной. Зрители смогут насладиться живым исполнением таких хитов, как «Катастрофически», «31 весна» и «Розы». Билеты на это долгожданное событие доступны в ценовом диапазоне от 2 500 до 9 000 рублей.
Напомним, что совет омских атаманов пытался отменить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Казаки посчитали, что организаторы должны извиниться перед жителями Омска за приглашение.
26 ноября в стенах Омской филармонии группа «Мельница» отметит свое 25-летие масштабным юбилейным туром. Группа была основана в 1999 году зарекомендовала себя как один из ведущих представителей фолк-рока на российской музыкальной сцене. Стоит отметить, что это не первое выступление группы в Омске. В апреле прошлого года музыканты уже радовали своих поклонников концертом в Музыкальном театре. Билеты на юбилейный концерт варьируются от 2 000 до 4 000 рублей.
Под занавес месяца, 28 ноября, в Концерт-холле РЦСО состоится мероприятие под названием «Парад звёзд 80-х», на котором выступят известные артисты, исполняя популярные песни прошлых лет. Это событие является одним из немногих на территории бывшего СССР, где участвуют солисты ретро-коллективов. Среди участников концерта будет Сергей Беликов, который выступал с такими известными ансамблями, как ВИА «Самоцветы», «Весёлые ребята» и группа «Аракс». Он исполнит свои известные композиции: «Снится мне деревня» и «У беды глаза зелёные». Также на сцене появится Анатолий Алешин, известный как солист рок-группы «Аракс» и бывший участник ВИА «Весёлые ребята». Евгений Войнов, бывший солист ВИА «Синяя птица» 80-х, порадует публику своими популярными песнями. Вечер не обойдется без выступления Михаила Долотова, который был солистом ВИА под управлением Л. Борткевича. Стоимость билетов составляет от 1 400 до 3 800 рублей.
Ноябрь в Омске обещает быть музыкально насыщенным и разнообразным, предлагая множество концертов и шоу на любой вкус. А в феврале в Омске на G-Drive Арене, напомним, должен выступить SHAMAN (6+). Билеты стоимостью от 2000 до 10000 рублей на его концерт уже в продаже.