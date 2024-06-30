На День молодежи в Омске известный рэпер Тимати станцевал лезгинку

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В субботу, 29 июня, для омичей с большой сцены, установленной на Соборной площади, выступал известный рэпер и основатель лейбла «Black star» Тимати. Он стал одним из хедлайнеров Дня молодежи и закрывал музыкальный фестиваль.
Со сцены Тимати исполнил многие свои популярные треки. Среди них «В клубе», «Понты», «Дерзкая», «El Problema», «Плачут небеса». А во время исполнения песни «Баклажан» Тимати не удержался и станцевал лезгинку. Омичи встретили танец восторженно.
Напомним, что в этом году День молодежи в Омске снова посетило рекордное число человек. На Соборной собралось более 120 тысяч человек. Большой репортаж с мероприятия уже на сайте Города55.