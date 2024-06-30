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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Тимати стал одним из хедлайнеров Дня молодежи

На День молодежи в Омске известный рэпер Тимати станцевал лезгинку

30 июня 2024, 06:30
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Тимати стал одним из хедлайнеров Дня молодежи
Основатель популярного лейбла закрывал музыкальный фестиваль на Соборной площади.

В субботу, 29 июня, для омичей с большой сцены, установленной на Соборной площади, выступал известный рэпер и основатель лейбла «Black star» Тимати. Он стал одним из хедлайнеров Дня молодежи и закрывал музыкальный фестиваль.

Со сцены Тимати исполнил многие свои популярные треки. Среди них «В клубе», «Понты», «Дерзкая», «El Problema», «Плачут небеса». А во время исполнения песни «Баклажан» Тимати не удержался и станцевал лезгинку. Омичи встретили танец восторженно.

Тимати танцует лезгинку
Видео: Юлия Истомина / gorod55.ru

Напомним, что в этом году День молодежи в Омске снова посетило рекордное число человек. На Соборной собралось более 120 тысяч человек. Большой репортаж с мероприятия уже на сайте Города55.

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#Юлия Истомина#Общество#Видео#Омск#Праздники#Новости#Концерт#Рэп#День молодежи#Звезды#Танцы
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