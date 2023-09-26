«Проведена большая работа». Хоценко пообщался с главами районов Омской области

В этом году результаты акции «Решают люди» дали понять, что у жителей региона есть большой интерес к возможностям развития своих территорий. Сотни тысяч жителей Омской области приняли участие в сентябрьском голосовании, на которое было вынесено порядка 1 500 объектов благоустройства.