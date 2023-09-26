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«Проведена большая работа». Хоценко пообщался с главами районов Омской области

«Проведена большая работа». Хоценко пообщался с главами районов Омской области

26 сентября 2023, 16:21
Фото: Правительство Омской области
На заседании совета главы муниципальных образований рассмотрели все аспекты реализации проектов местных инициатив в рамках акции «Решают люди».

В этом году результаты акции «Решают люди» дали понять, что у жителей региона есть большой интерес к возможностям развития своих территорий. Сотни тысяч жителей Омской области приняли участие в сентябрьском голосовании, на которое было вынесено порядка 1 500 объектов благоустройства.

Сейчас организаторы подсчитывают голоса по каждому объекту, после этого будут составлены итоговые протоколы. В протоколах будут отражены все объекты с указанием количества набранных голосов, победители в районах станут известны к концу текущего года.

«Уважаемые главы, была проведена большая работа по сбору инициатив наших жителей. Теперь главная задача — воплотить все пожелания омичей в жизнь. Прошу вас взять этот вопрос на свой контроль и довести все проекты до логического завершения», — подчеркнул Губернатор Виталий Хоценко.

Конкурсная комиссия от каждого района определит по 3 приоритетных проекта, на которые в первую очередь выделяется финансирование. Остальные инициативные проекты будут реализованы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели.

В 2024 году на инициативные проекты жителей Омской области будет выделен 1 млрд рублей. Согласно принятому решению, его поделят пополам: 500 млн рублей — муниципальным районам и 500 млн рублей — городу-миллионнику Омску.

Фото: Правительство Омской области
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#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Заседание#Новости#Главы районов#Район#Анастасия Баянова
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