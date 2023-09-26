«Проведена большая работа». Хоценко пообщался с главами районов Омской области

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В этом году результаты акции «Решают люди» дали понять, что у жителей региона есть большой интерес к возможностям развития своих территорий. Сотни тысяч жителей Омской области приняли участие в сентябрьском голосовании, на которое было вынесено порядка 1 500 объектов благоустройства.
Сейчас организаторы подсчитывают голоса по каждому объекту, после этого будут составлены итоговые протоколы. В протоколах будут отражены все объекты с указанием количества набранных голосов, победители в районах станут известны к концу текущего года.
«Уважаемые главы, была проведена большая работа по сбору инициатив наших жителей. Теперь главная задача — воплотить все пожелания омичей в жизнь. Прошу вас взять этот вопрос на свой контроль и довести все проекты до логического завершения», — подчеркнул Губернатор Виталий Хоценко.
Конкурсная комиссия от каждого района определит по 3 приоритетных проекта, на которые в первую очередь выделяется финансирование. Остальные инициативные проекты будут реализованы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели.
В 2024 году на инициативные проекты жителей Омской области будет выделен 1 млрд рублей. Согласно принятому решению, его поделят пополам: 500 млн рублей — муниципальным районам и 500 млн рублей — городу-миллионнику Омску.