Известно, насколько дорогие путевки в детские лагеря Омска в 2024 году

Отдых ребенка летом у бабушки в деревне — это здорово. Но иногда можно разбавить каникулы поездкой в детский лагерь. О ценах на путевки в 2024 году — в материале Города55.