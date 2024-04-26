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Путевки

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Известно, насколько дорогие путевки в детские лагеря Омска в 2024 году
Отдых ребенка летом у бабушки в деревне — это здорово. Но иногда можно разбавить каникулы поездкой в детский лагерь. О ценах на путевки в 2024 году — в материале Города55.
26 апреля, 13:43
Январь
Все будет включено. Омичи после двухлетней паузы смогут летать по путевке в Египет
Первая поездка по туристическому «Все включено» состоится в апреле.
24 января, 12:39
Август 2023
От Африки до Иордании. В каких странах успели побывать омские туристы в прошлом году
Омскстат опубликовал итоги прошедшего туристического сезона.
9 августа 2023, 11:31
Июнь 2023
Составлен рейтинг самых дешевых курортов Турции для россиян
В Турции снова землетрясения, но российских туристов этим не напугать. Куда более устрашающе выглядят цены на туры. Выясняем, как сэкономить на поездке.
21 июня 2023, 09:39

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