Составлен рейтинг самых дешевых курортов Турции для россиян

С января по май 2023 года в турецкую Анталью съездили 783 тысячи россиян. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает издание «Новые известия» со ссылкой на посла России в Турции Алексея Ерхова. Недельный тур на двоих сейчас в среднем обходится в 150–200 тыс. рублей. Но Турция может быть очень разная, поэтому мы изучили предложения по ключевым курортам, чтобы выяснить, где и какие туры дешевле.