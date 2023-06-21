Составлен рейтинг самых дешевых курортов Турции для россиян

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
С января по май 2023 года в турецкую Анталью съездили 783 тысячи россиян. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает издание «Новые известия» со ссылкой на посла России в Турции Алексея Ерхова. Недельный тур на двоих сейчас в среднем обходится в 150–200 тыс. рублей. Но Турция может быть очень разная, поэтому мы изучили предложения по ключевым курортам, чтобы выяснить, где и какие туры дешевле.
В рейтинге участвуют отели со средним уровнем обслуживания. Эксклюзивные предложения от пятизвездочных гостиниц и варианты с проживанием в три звезды мы решили исключить. Поэтому для составления рейтинга мы взяли 10 самых дешевых предложений на семью из трех человек с ребенком 12 лет по отелям категории 4 звезды с питанием по системе «все включено» и вылетом в начале августа на 7-8 ночей.
Предложения смотрели на порталах travelata.ru и 1001tur.ru
Дешевле всего выйдет проживание в Алании. Доступный вариант долго искать не придется. Все отели уложились в небольшой диапазон 145–160 тыс. рублей.
Следом идет Кемер. Там тоже не мало относительно доступных вариантов. Десятка самых доступных отелей 4* уложилась в диапазон 152–170 тыс. рублей. Из минусов — это зачастую небольшие территории отелей без обилия бассейнов.
На третьем месте расположился Сид. Курорт лучше всего подойдет для отдыха с детьми. В отелях Сида развитая анимация, оборудован безопасный вход в воду. Цены на десятку самых доступных отелей — от 147 до 190 тыс.
Четвертую строчку занимает Бодрум, выходящий к Эгейскому морю. Ценник уже подороже — от 200 тысяч рублей.
Мармарис с некоторым налетом престижа выйдет еще дороже: там в категории «до 200 тыс. рублей» есть только 5 предложений. А замыкает десятку самых доступных вариантов тур почти за 209 тысяч рублей.
Анталья явно пострадала от наплыва людей, в том числе релокантов из России. За проживание в черте шумного города придется выложить круглую сумму. 7 из 10 самых доступных предложений переваливают за 200 тысяч рублей. В среднем цена туров находится на уровне 250 тысяч рублей.
Меньше всего бюджетных туров в Белеке. 2 из 10 самых доступных предложений преодолели отметку в 400 тысяч рублей. Отметим, что это четырехзвездочные отели, не предлагающие никакого эксклюзива.
Не секрет, что сэкономить можно, если подбирать отель и бронировать билет на самолет самостоятельно.
Самые дешевые билеты на семью из трех человек на чартерные рейсы авиакомпаний Azur Air и Corendon Airlines обойдутся в 123,5 тыс. Перелет на регулярно рейсе будет стоить дороже — 133 тыс. рублей. В эту стоимость включен багаж.
Что касается проживания, то на Booking.com самые дешевые предложения начинаются с 582 евро за недельное проживание (53,4 тыс. рублей), а десятку закрывает вариант за 1114 евро (102,2 тыс. рублей). Совсем не бюджетно. За эти деньги гостям готовы предложить номер в гостинице без своей территории, либо апартаменты с кухней, но без питания.
Есть и нюансы при бронировании отелей из России.
«Для бронирования проживания на Букинге нужна карта зарубежного банка либо карта UnionPay. В Турции не работает карта МИР и карты российских банков, поэтому через туркомпании проще бронировать туры, так как туркомпания в России принимает оплату в рублях и конвертирует ее уже в рамках взаимодействия со своей принимающей компанией. Средний чек на пакетные туры находится в диапазоне от 170 до 250 тыс рублей, но разброс очень большой», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Еще один вариант экономии — отдых в малоизвестных районах, в которых нет толп туристов. Но в таких местах придется забыть о системе «все включено».
«Альтернатива „все включено“ есть, это небольшие курортные поселки в районе Эгейского моря, например, Чиралы, или наоборот — курорты восточнее Аланьи. Хотя там могут проблемы с сервисом, инфраструктурой и русским языком, они более „дикие“ и неразвитые по сравнению с привычной Турцией. Но сильно сэкономить, не потеряв в качестве отдыха, едва ли получится. Эгейское побережье Турции — любимое место отдыха многих европейцев, кто не любит сидеть на территории отеля со „все включено“. Здесь останавливаются яхтсмены (например, курорт Гечек), здесь много качественных гестхаусов и много предложений по аренде апартаментов или вилл», — рассказала редактор портала «Тонкости туризма» Наталья Тодуа.
Также можно рассмотреть такие курортные места как Ичмелер, Даламан, Каш, Дидим, Олюдениз или Чемше.
Но единственный способ хорошо сэкономить на Турции — это ехать не в сезон.
«В низкий сезон цены ниже, людей меньше, во многих хороших „пятерках“ есть подогреваемые бассейны, стоит отличная погода для экскурсий, вокруг — масса развалин (руины Ассоса, Пергама), Каппадокия и ее воздушные шары и т. д.», — рассказала Наталья Тодуа.
Отметим, что Турция — это не только пляжный отдых. Ранее страна входила и в состав Римской империи, там располагалась и Византийская империя, свое влияние на культуру оказывала Греция.
«Лучше сочетать отдых на море с экскурсионной программой. Но можно и чисто культурно — познавательные туры, не летом, например, в Каппадокию, территории раннего христианства. Наконец, можно не лететь в Турцию, а дождаться открытия безвизового Китая или отправиться в Тунис, на талассотерапию. Сейчас есть из чего выбирать, 25 прямых авиа дестинаций открыты и около 40 стран для выездного туризма. Дешевле, заранее и не в высокий сезон», — советует Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.