От Африки до Иордании. В каких странах успели побывать омские туристы в прошлом году

Значительно сократился туристический поток в европейские страны: в прошлом году туда оправилось всего 203 человека, в то время как несколько лет назад эта цифра стабильно колебалась от 4 до 11 тысяч. Самыми популярными странами Европы по прежнему являются Испания, Италия и Великобритания. В 2022 году там побывали 30, 26 и 64 путешественника, соответственно. Еще 17 туристов посетило Францию, по 6 человек отправилось в Австрию и Финляндию, всего 1 побывал в Португалии.