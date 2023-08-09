От Африки до Иордании. В каких странах успели побывать омские туристы в прошлом году

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Всего за 2022 год туристические фирмы Омской области отправили в поездки и туры почти 200 000 жителей региона. Эта цифра более чем в два раза превышает их количество в 2021 году (79 421) и почти вчетверо больше, чем в год пандемии (51 932).
Отметим также, что 2020 год, по понятным причинам, является самым малочисленным по количеству совершенных путешествий, начиная с 2005 года. Тогда турфирмы оформили около 53 375 туристов. Лидируют же по этому показателю 2012, 2013 и 2014 года — время, когда количество желающих путешествовать стабильно превышало 100 000 человек.
Из 195 688 туристов, в 2022 году большая часть путешествовала по России — 165 974, остальные 29 714 — по странам ближнего и дальнего зарубежья. Так 3530 человек побывали в странах СНГ, около 20 000 в Азии, 3 026 в африканских странах и еще 641 в Америке.
Значительно сократился туристический поток в европейские страны: в прошлом году туда оправилось всего 203 человека, в то время как несколько лет назад эта цифра стабильно колебалась от 4 до 11 тысяч. Самыми популярными странами Европы по прежнему являются Испания, Италия и Великобритания. В 2022 году там побывали 30, 26 и 64 путешественника, соответственно. Еще 17 туристов посетило Францию, по 6 человек отправилось в Австрию и Финляндию, всего 1 побывал в Португалии.
В Азии побывали 22 314 омичей, больше половины от этого количества отправлялись в Турцию — 14 608 человек. На втором месте по популярности Таиланд, куда поехали 2 779 туристов, а после — Абхазия, куда направились 2 068 желающих отдохнуть.
Только набирают популярность Мальдивские острова. В прошлом году там побывали 436 омских путешественников, за год до этого — 365, еще раньше 118. Менее популярны Китай (6), Иордания (4) и Япония (1).
Еще 3 026 человек побывали в африканских странах. Самым востребованным неизменно остается Египет, куда полетели почти 3 000 человек. Далее — Танзания, объединенная Республика, в ней оказались 129 туристов. Совсем не популярны среди омичей Марокко (2), Тунис (4) и Южная Африка (6).
Из американских стран туристы чаще всего выбирали Доминиканскую Республику (411), Кубу (163) и Мексику (34). Также отправлялись в Венесуэлу (26) и Доминику (5). Никто не побывал в Канаде.
Никто из жителей региона не отправился в Австралию и Океанию. Последний раз омские туристы летали туда в 2019 году. Такая же ситуация с Антарктидой, но там омичи бывали лишь однажды — в 2016.