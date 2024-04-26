Известно, насколько дорогие путевки в детские лагеря Омска в 2024 году

Полная стоимость путевки в лагерь на ребенка в 2024 году составляет 15 976 рублей (10 дней) и 22 367 рублей (14 дней). Если дети работников бюджетной сферы собираются отдохнуть в «Дружных ребятах», то стоимость будет 10 136 и 14 191 рублей соответственно. Работнику внебюджетной сферы путевка на ребенка обойдется в 13 056 рублей (10 дней) и 18 279 рублей (14 дней). Здесь предусмотрено шесть смен. Сезон идет с 31 мая по 28 августа.