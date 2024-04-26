Известно, насколько дорогие путевки в детские лагеря Омска в 2024 году

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Полная стоимость путевки в лагерь на ребенка в 2024 году составляет 15 976 рублей (10 дней) и 22 367 рублей (14 дней). Если дети работников бюджетной сферы собираются отдохнуть в «Дружных ребятах», то стоимость будет 10 136 и 14 191 рублей соответственно. Работнику внебюджетной сферы путевка на ребенка обойдется в 13 056 рублей (10 дней) и 18 279 рублей (14 дней). Здесь предусмотрено шесть смен. Сезон идет с 31 мая по 28 августа.
Телефоны для оформления путевки: 20-17-91, 20-05-54, 218-213. Адрес: Омский район, Чернолучинское городское поселение, д. п. Чернолучинский ул. Курортная, 2.
Одна путевка для бюджетников стоит 12 194 рубля. Внебюджет — 16 282 рубля. Полная стоимость составляет 20 380 рублей. Есть две смены по 14 дней. Первая — с 8 июня по 21 июня. Вторая — с 25 июня по 8 июля. Стоимость бюджета — 12 194 рублей, внебюджета — 16 282 рубля. Полная стоимость — 20 380 рублей.
Третья смена длится 21 день — с 13 июля по 2 августа. Она будет дороже: бюджет — 18 060 рублей, внебюджет — 24 192 рубля, полная стоимость — 30 320 рублей.
Телефон офиса продаж: +7 (3812) 218-219. Адрес: ул. Курортная, д. 15 644517 Омская область, Омский район, д. п. Чернолучинский.
Ребята отдыхают в три смены, с 12 июня по 27 июля. Дети отдыхают по две недели. Путевки по стоимости: бюджет — 8 712 рублей, внебюджет — 12 800 рублей, коммерческая путевка — 16 888 рублей.
Офис продаж: +7 (3812) 29-14-33. Адрес: Омская область, Таврический р-н, с Харламово.
Здесь организовано пять смен. Первая — с 7 по 26 июня (21 день). Бюджетники платят 17 736 рублей, внебюджетники — 23 868 рублей, коммерческая путевка — 30 000 рублей. Остальные смены профильные. Вторая — с 1 по 7 июля, открывается летний лагерь иностранных языков «Смайл» для детей от 7 до 12 лет. Дети ежедневно общаются с носителями китайского языка и знакомятся с культурой других стран. При бронировании до 1 мая стоимость составит 19 000 рублей.
С 8 по 14 июля идет другая профильная смена «Летняя академия профориентации» для ребят от 13 до 17 лет. В течение семи дней они отдыхают и выбирают профессию. С ними также будет работать эксперт ОГЭ/ЕГЭ. До 1 мая можно забронировать путевку стоимостью 19 000 рублей.
С 16 по 25 июля организуется молодежный бизнес-инкубатор «Точка роста». Во время обучения ребята получат знания основ экономики и предпринимательства. Размер родительской доплаты 5 000 рублей.
Пятая смена обычная, с 27 июля по 9 августа. Бюджет — 11 824 рублей, внебюджет — 15 912 рублей, коммерческая путевка — 20 000 рублей. Шестая — самая поздняя — с 11 по 31 августа.
Отдел продаж: +7 (3812) 218-210. Адрес: Омский район, село Надеждино, улица Лесная, дом 5.
Дети могут отдыхать здесь с 1 июня по 27 августа. Первая смена длится 10 дней. Она профильная — дети занимаются в школе шахмат. Предусмотрена коммерческая путевка. Размер родительской доплаты — 14 787 рублей. Вторая, третья и пятая смена длятся по 14 дней. Работники бюджетной сферы платят за ребенка 12 508 рублей, внебюджетники — 16 596 рублей, коммерческая путевка обойдется в 20 684 рублей.
Четвертая смена с 12 июля по 1 августа стоит дороже. Размеры родительской доплаты: бюджетная путевка — 18 761 рублей, внебюджетная путевка– 24 893 рублей, коммерческая путевка — 31 025 рублей.
Шестая смена длится с 16 по 27 августа. Она профильная — НОУ «Поиск». Путевка коммерческая. Размеры родительской доплаты: 10 429 рублей.
Отдел продаж: +7(3812) 40-52-02. Адрес: Омский район, д. п. Чернолучинский, ул. Курортная, 18.