Все будет включено. Омичи после двухлетней паузы смогут летать по путевке в Египет

Желающие отдохнуть в экзотической стране будут отправляться в Хургаду. Это курортный город расположен, а западном побережье Красного моря. Отправиться в путешествие можно будет в любое время года. За «Все включено» в течение десяти ночей двое отдыхающих заплатят от 184,8 тыс рублей.