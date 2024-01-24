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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

иллюстрация

Все будет включено. Омичи после двухлетней паузы смогут летать по путевке в Египет

24 января 2024, 12:39
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи после двухлетнего перерыва смогут вновь летать по путевке в Египет

Первая поездка по туристическому «Все включено» состоится в апреле.

Стало известно, что из Омска можно будет улететь в Египет. Туристическую путевку предлагает жителям региона компания «Анекс Тур».

Желающие отдохнуть в экзотической стране будут отправляться в Хургаду. Это курортный город расположен, а западном побережье Красного моря. Отправиться в путешествие можно будет в любое время года. За «Все включено» в течение десяти ночей двое отдыхающих заплатят от 184,8 тыс рублей.

Первое отправление туристов по путевке запланировано на 2 апреля. Организацией перелета займется авиакомпания «Азур Эйр». К слову, в течение двух последних лет путевок в Египет из Омска не было.

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#Общество#Туризм#Омск#Развлечения#Путешествие#Путевки#Алина Ясинская#Путешествия
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