Все будет включено. Омичи после двухлетней паузы смогут летать по путевке в Египет

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Стало известно, что из Омска можно будет улететь в Египет. Туристическую путевку предлагает жителям региона компания «Анекс Тур».
Желающие отдохнуть в экзотической стране будут отправляться в Хургаду. Это курортный город расположен, а западном побережье Красного моря. Отправиться в путешествие можно будет в любое время года. За «Все включено» в течение десяти ночей двое отдыхающих заплатят от 184,8 тыс рублей.
Первое отправление туристов по путевке запланировано на 2 апреля. Организацией перелета займется авиакомпания «Азур Эйр». К слову, в течение двух последних лет путевок в Египет из Омска не было.