6 способов. Омичам рассказали, как смартфоны могут влиять на душевное благополучие

Заметим, что когда человек кланяется во время молитвы или бежит по стадиону, он осознает, насколько важно его тело и как оно связано с душой. А те, кто проводит много времени в социальных сетях, могут терять эту связь, в том числе и с другими людьми, из-за повторения однотипных действий.