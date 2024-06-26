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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:08

иллюстрация

6 способов. Омичам рассказали, как смартфоны могут влиять на душевное благополучие

26 июня 2024, 08:04
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичам рассказали, как использование смартфонов влияет на душевное благополучие

Джонатан Хайдт в своей книге «Тревожное поколение» подробно описывает, как сильно присутствие смартфонов и социальных сетей влияет на благополучие людей. В книге также уделено внимание размышлениям автора о духовной деградации современного общества.

Джонатан Хайдт говорит о том, как социальные сети вытеснили некоторые духовные практики, которые помогали даже нерелигиозным людям обрести внутреннюю гармонию.

Как сообщает Newia.ru, в прошлом люди проводили коллективные сеансы молитв и медитаций, чтобы почувствовать себя единым целым. Такой же эффект дают современные храмовые службы, совместные дыхательные практики или даже скандирование на концерте. Они помогают человеку ощутить себя частью чего-то большего, группы. А те, кто проводит много времени в социальных сетях, часто лишены этого чувства сопричастности.

польза медитацийпольза медитаций
польза медитаций
Фото: gorod55.ru

Заметим, что когда человек кланяется во время молитвы или бежит по стадиону, он осознает, насколько важно его тело и как оно связано с душой. А те, кто проводит много времени в социальных сетях, могут терять эту связь, в том числе и с другими людьми, из-за повторения однотипных действий.

В древности были распространены совместные игры и ритуальные танцы, потому что они помогали людям чувствовать единство и защищенность.

Обычно современные люди находят покой, созерцая что-то красивое. Мы можем смотреть на красивую мандалу или яркий цветок и тем самым отвлечься от шума. Но даже здесь гаджеты не дают нам покоя.

«В жизни, основанной на телефоне, мы сталкиваемся с огромным количеством контента, большая часть которого выбирается алгоритмами и подталкивает к использованию с помощью уведомлений, которые прерывают все, чем мы занимались», — так охарактеризовал действие соцсетей автор книги «Тревожное поколение».
созерцание для отвлечения от шумасозерцание для отвлечения от шума
созерцание для отвлечения от шума
Фото: gorod55.ru

Человек, который молится или медитирует, обращается к высшим силам. Эти практики помогают ему осознать свой уровень развития и не стать эгоистом. В то же время, социальные сети, ориентированные на личность человека и его самолюбие, могут уводить нас в другую сторону.

Пока религии и здравый смысл призывают нас к рассудительности, социальные сети, к сожалению, часто подталкивают к поспешным выводам и необъективным суждениям. Мы можем осуждать чью-то внешность или образ жизни, не зная практически ничего о том, что происходит в жизни человека, о котором мы судим. В результате многие наши строгие вердикты оказываются абсолютно несправедливыми.

социальные сетисоциальные сети
социальные сети
Фото: gorod55.ru

Подводя итог, можно сказать, что даже человек, далекий от религии, глядя на звездное небо или бескрайнее море, чувствует себя частью чего-то величественного — всей Вселенной. Хотя картинки и видео могут быть красивыми, они сменяются так быстро, что не дают нам по-настоящему насладиться природой и ощутить глубокий восторг от живого общения с ней.

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