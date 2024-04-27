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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Любимое занятие и общение в кругу единомышленников поднимают настроение в любом возрасте.

Как бороться с одиночеством в пенсионном возрасте. Советы психолога

27 апреля 2024, 11:41
Фото: Город55
Любимое занятие и общение в кругу единомышленников поднимают настроение в любом возрасте.
Много людей в пожилом возрасте нередко страдают от одиночества. Они могут впадать в отчаяние, так как по разным причинам рядом нет близких. Как не падать духом и сохранять бодрость — в материале Города55.

Почему пенсионеры бывают одиноки

Стоит признать, что с возрастом люди становятся раздражительными. Они отталкивают близких своей вредностью, отмечает психолог Евгения Тихонова в разговоре с Atas.info. Специалист рассказала о том, почему возникает одиночество.

Скверный характер и отсутствие работы — основные причины эмоционального недуга. Пожилые в прямом смысле выпадают из социума, в том числе лишаясь общения с коллегами на работе.

Разность интересов также может влиять на коммуникацию. Между пенсионерами, детьми и внуками возникает дистанция из-за тех или иных взглядов на разные жизненные ситуации. В каких-то случаях родственники даже конфликтуют, что еще больше отдаляет их друг от друга. Происходит своего рода столкновение поколений, о котором писал Тургенев в своем известном романе.

Какие-то пенсионеры получают поддержку только от соцработников. Родственники не готовы ухаживать за состарившимися членами семьи и реже их навещают.

Пенсионный возраст вовсе не означает, что жизнь подошла к концу.Пенсионный возраст вовсе не означает, что жизнь подошла к концу.
Пенсионный возраст вовсе не означает, что жизнь подошла к концу.
Фото: Город55

Выход на пенсию: что происходит с мужчинами и женщинами

Психолог Тихонова говорит о том, что мужчинам в пенсионном возрасте тяжелее справляться эмоционально. Бабушки чаще гуляют, общаются, даже с незнакомцами в магазинах и поликлиниках. Пожилые мужчины нередко замыкаются и внимание уходит в телевизор. Специалист советует брать пример с женщин, которые активно ведут социальную жизнь. Например, можно найти компанию по интересам, посетив шахматный клуб.

Как жить одиноким пенсионерам

От эмоционального недуга действительно спасает хобби. При желании можно найти себе занятие по душе и избавиться от давящего чувства. Представительницы женского пола часто занимаются творчеством, рукоделием. Пожилые мужчины интересуются рыбалкой, охотой. На это действительно появляется время на пенсии. Посещение бань, увлечение каким-нибудь ремеслом — достойная альтернатива просмотру телевизора.

Старайтесь обращать внимание на положительные стороны своего нового статуса и положения. Пенсия — это то время, когда можно спокойно посвятить время себе.

Женщины могут заняться творчеством или рукоделием. Например: вязанием, вышивкой, рисованием и т. д. Мужчины же могут ходить на рыбалку, охотиться, посещать общественную баню или заниматься каким-нибудь ремеслом.

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#Алина Ясинская#Общество#Омская область#Пенсионеры#Пенсия#Россия#Психология#Новости#Психологическое здоровье
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