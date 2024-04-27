Как бороться с одиночеством в пенсионном возрасте. Советы психолога

Разность интересов также может влиять на коммуникацию. Между пенсионерами, детьми и внуками возникает дистанция из-за тех или иных взглядов на разные жизненные ситуации. В каких-то случаях родственники даже конфликтуют, что еще больше отдаляет их друг от друга. Происходит своего рода столкновение поколений, о котором писал Тургенев в своем известном романе.