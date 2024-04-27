Как бороться с одиночеством в пенсионном возрасте. Советы психолога

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Стоит признать, что с возрастом люди становятся раздражительными. Они отталкивают близких своей вредностью, отмечает психолог Евгения Тихонова в разговоре с Atas.info. Специалист рассказала о том, почему возникает одиночество.
Скверный характер и отсутствие работы — основные причины эмоционального недуга. Пожилые в прямом смысле выпадают из социума, в том числе лишаясь общения с коллегами на работе.
Разность интересов также может влиять на коммуникацию. Между пенсионерами, детьми и внуками возникает дистанция из-за тех или иных взглядов на разные жизненные ситуации. В каких-то случаях родственники даже конфликтуют, что еще больше отдаляет их друг от друга. Происходит своего рода столкновение поколений, о котором писал Тургенев в своем известном романе.
Какие-то пенсионеры получают поддержку только от соцработников. Родственники не готовы ухаживать за состарившимися членами семьи и реже их навещают.
Психолог Тихонова говорит о том, что мужчинам в пенсионном возрасте тяжелее справляться эмоционально. Бабушки чаще гуляют, общаются, даже с незнакомцами в магазинах и поликлиниках. Пожилые мужчины нередко замыкаются и внимание уходит в телевизор. Специалист советует брать пример с женщин, которые активно ведут социальную жизнь. Например, можно найти компанию по интересам, посетив шахматный клуб.
От эмоционального недуга действительно спасает хобби. При желании можно найти себе занятие по душе и избавиться от давящего чувства. Представительницы женского пола часто занимаются творчеством, рукоделием. Пожилые мужчины интересуются рыбалкой, охотой. На это действительно появляется время на пенсии. Посещение бань, увлечение каким-нибудь ремеслом — достойная альтернатива просмотру телевизора.
Старайтесь обращать внимание на положительные стороны своего нового статуса и положения. Пенсия — это то время, когда можно спокойно посвятить время себе.
Женщины могут заняться творчеством или рукоделием. Например: вязанием, вышивкой, рисованием и т. д. Мужчины же могут ходить на рыбалку, охотиться, посещать общественную баню или заниматься каким-нибудь ремеслом.