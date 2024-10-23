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2024
Хорошо играли в отборе, но отдавали шайбу: Звягин — о поражении «Авангарда»
23 октября, 16:46
Борьба окончена. Президент омского «Иртыша» Сычев покинул проект «Титаны» на ТНТ
10 июня, 04:31
Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»
Омичи сумели забросить только дважды. Отличились Николай Прохоркин и Иван Игумнов.
13 февраля, 16:19
2023
Максим Сушинский высказался о крупном провале омского «Авангарда» в игре с «Динамо»
Он отметил, что с обновлением состава омской команды игрокам нужно притереться друг к другу.
30 сентября 2023, 10:19

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