Максим Сушинский высказался о крупном провале омского «Авангарда» в игре с «Динамо»

Вчера, 29 сентября, состоялась встреча омского «Авангарда» и московского «Динамо». Команда «ястребов» провалила игру со счетом 0:6 в пользу соперников. Это четвертый матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ, когда омичи остаются в проигрыше. «Авангард» по итогу опустился на восьмое место на Востоке.