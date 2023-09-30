Максим Сушинский высказался о крупном провале омского «Авангарда» в игре с «Динамо»

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Вчера, 29 сентября, состоялась встреча омского «Авангарда» и московского «Динамо». Команда «ястребов» провалила игру со счетом 0:6 в пользу соперников. Это четвертый матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ, когда омичи остаются в проигрыше. «Авангард» по итогу опустился на восьмое место на Востоке.
Гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков признал, что последние игры дались «ястребам» непросто. По его словам, вместе с генменеджером, тренерами и хоккеистами команда пытается найти выход из ситуации.
«Команда в межсезонье существенно обновилась, и нужно время для того, чтобы все заработало как надо. И в то же время уже сегодня очевидно, что всем нужно сделать определенные выводы по многим аспектам. Это касается и подготовки к матчам, и тактики, и самоотдачи на льду. Мы понимаем, что болельщиков не устраивает такая игра, и сделаем все возможное для того, чтобы команда показывала достойные результаты», — цитирует Чистякова пресс-служба «Авангарда».
Он поблагодарил болельщиков за поддержку в трудный период. Также генеральный директор сказал, что команда будет «возвращаться в игру». Кроме того, последнюю игру прокомментировал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.
«Бывают всякие игры. Вчерашняя встреча для „Авангарда“ получилась провальной. „Динамо“ в этом сезоне очень здорово играет: хорошее большинство, связка Гусев — Уил замечательно проявляет себя, набирает очки, а это немаловажно. У „Динамо“ была целостность команды, что не скажешь про Омск», — сказал он «Чемпионату».
Сушинский добавил, что у всех бывают провалы, от них не застрахован никто, тем более сезон будет длинным.