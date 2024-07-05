Полгода у мамы в сумке. В омском Большереченском зоопарке родился кенгуренок

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Большереченском зоопарке появился на свет детеныш серого кенгуру. Малыш родился еще зимой, но до настоящего времени находился в сумке у своей матери.
«На протяжении шести месяцев он развивался у Юноны в сумке, периодически вытаскивая одну из частей тела (чаще всего лапу). Понять, что в сумке находится кенгуренок не так-то просто: появившись на свет совсем крохой (около 20 мм), он перебирается к матери в сумку, где и продолжает свой процесс развития», — сообщили в зоопарке.
Специалисты добавили, что детеныш чувствует себя хорошо. Пол пока не определили. В зверинце для кенгуру установили новый вольер, а 13 июля состоится его официальное открытие.
Напомним, кенгуру Юнона и Авось приехали в Омскую область из Новосибирска осенью прошлого года. Клички для новых обитателей зоопарка выбирали омичи в паблике зверинца ВКонтакте.