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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В омском Большереченском зоопарке появился на свет кенгуренок

Полгода у мамы в сумке. В омском Большереченском зоопарке родился кенгуренок

5 июля 2024, 10:52
Фото: Большереченский зоопарк

В омском Большереченском зоопарке появился на свет кенгуренок

Малыш в течение 6 месяцев развивался в сумке у своей матери.

В Большереченском зоопарке появился на свет детеныш серого кенгуру. Малыш родился еще зимой, но до настоящего времени находился в сумке у своей матери.

«На протяжении шести месяцев он развивался у Юноны в сумке, периодически вытаскивая одну из частей тела (чаще всего лапу). Понять, что в сумке находится кенгуренок не так-то просто: появившись на свет совсем крохой (около 20 мм), он перебирается к матери в сумку, где и продолжает свой процесс развития», — сообщили в зоопарке.

Специалисты добавили, что детеныш чувствует себя хорошо. Пол пока не определили. В зверинце для кенгуру установили новый вольер, а 13 июля состоится его официальное открытие.

Фото: Большереченский зоопарк

Напомним, кенгуру Юнона и Авось приехали в Омскую область из Новосибирска осенью прошлого года. Клички для новых обитателей зоопарка выбирали омичи в паблике зверинца ВКонтакте.

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#Евгений Игишев#Общество#Зоопарк#Новорожденный#Кенгуру#Пополнение#Развитие
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