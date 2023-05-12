Бюджет Омска пополнят еще на 2,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Сегодня, 12 мая, на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского горсовета обсудили третьи изменения в городском бюджете.
В Омском горсовете сообщили, что городская казна пополнится почти на 2,5 млрд рублей. Из них 2,2 млрд рублей — межбюджетные трансферты. Отметим, что большая часть этих денег пойдет на переселение граждан из аварийного жилья.
Кроме того, 75,5 млн рублей выделят департаменту городского хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог, благоустройство и озеленение, 174,3 млн рублей — дептрансу на возмещение перевозчикам недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки льготникам, 230,4 млн рублей — департаменту жилищной политики.
По итогу параметры бюджета в этом году составят: доходы — 35,3 млрд рублей,
расходы — 36,8 млрд рублей.