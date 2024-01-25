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Сумки

Уезжают, женятся, разводятся. В Омской области снизилась убыль населения

25 января 2024, 02:29
Фото: 1MI
Сумки

Обнародованы данные по убыли населения Омской области в 2023 году

Согласно документу от Омскстата, с января по ноябрь 2023 года убыль населения в регионе сократилась.
Фото: Омскстат

За период с января по ноябрь прошлого года регион пополнился 14 020 жителями. Из печального — 21 831 человек в Омской области умерли. Брак заключили чуть больше людей, чем развелись, а именно 11 456 пар. Решили расторгнуть брак 8064 пары. За аналогичный период 2022 года в области зарегистрировали 13544 брака и 8123 развода.

Получается, что на одну тысячу жителей приходилось 8,4 родившихся, таким образом умерших — 13 человек. По этому же принципу на одну тысячу человек населения соотносится 6,8 браков и 4,8 разводов. Показатель естественной убыли в прошлом году составлял — 4,6.

Если сравнить с 2022 годом, то в прошлом году естественная убыль населения составили 8814 человек (-5,1).

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#Общество#Пополнение#Убыль населения#Развод#Брак#Анастасия Чернобаева#Уезжают#Омскстата#Естественная убыль
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