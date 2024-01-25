Уезжают, женятся, разводятся. В Омской области снизилась убыль населения

За период с января по ноябрь прошлого года регион пополнился 14 020 жителями. Из печального — 21 831 человек в Омской области умерли. Брак заключили чуть больше людей, чем развелись, а именно 11 456 пар. Решили расторгнуть брак 8064 пары. За аналогичный период 2022 года в области зарегистрировали 13544 брака и 8123 развода.