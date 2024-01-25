Уезжают, женятся, разводятся. В Омской области снизилась убыль населения

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
За период с января по ноябрь прошлого года регион пополнился 14 020 жителями. Из печального — 21 831 человек в Омской области умерли. Брак заключили чуть больше людей, чем развелись, а именно 11 456 пар. Решили расторгнуть брак 8064 пары. За аналогичный период 2022 года в области зарегистрировали 13544 брака и 8123 развода.
Получается, что на одну тысячу жителей приходилось 8,4 родившихся, таким образом умерших — 13 человек. По этому же принципу на одну тысячу человек населения соотносится 6,8 браков и 4,8 разводов. Показатель естественной убыли в прошлом году составлял — 4,6.
Если сравнить с 2022 годом, то в прошлом году естественная убыль населения составили 8814 человек (-5,1).