Омичам рассказали, какие продукты больше всего подорожали в январе

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Омские статистики посмотрели, как изменились потребительские цены в регионе в первом месяце 2023 года. Выводы снова неутешительные: по сравнению с декабрем на 1,1% увеличился средний уровень цен, еще больше рост у продовольственных товаров — в среднем цены выросли на 2,1%.
Как уже успели лично увидеть омичи, больше всего подорожали овощи. Цена на репчатый лук увеличилась на 50,6%, огурцы — 41%, помидоры — 34,8%, морковь — 20,2%. Практически на треть дороже стали продавать виноград. Заметнее всего снизилась цена на пряники (- 4,8%), гречку (- 4,1%), овсянку и перловку (- 3,6%), хлопья (- 3,3%).
Если говорить о непродовольственных товарах, то в январе статистики зафиксировали рост на 1,2-10% на парфюмерию и косметику. Стоимость цветов увеличилась на 7,1%, ювелирных изделий — на 4,4%, смартфонов — на 4,1%.
Многие услуги тоже стали дороже в январе 2023-го. Так, плата за детский ясли-сад выросла на 25,1%, за оформление нотариальной доверенности тоже придется платить больше — на 14,5%. Но есть и хорошая новость: стоимость полетов в экономклассе снизилась на 19,3%.
Напомним, что в январе в Омске специалисты Россельхознадзора обнаружили, что в некоторых торговых точках продавали несуществующие сорта овощей. Среди них оказались и шесть незарегистрированных сортов огурцов.