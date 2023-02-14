Омичам рассказали, какие продукты больше всего подорожали в январе

Многие услуги тоже стали дороже в январе 2023-го. Так, плата за детский ясли-сад выросла на 25,1%, за оформление нотариальной доверенности тоже придется платить больше — на 14,5%. Но есть и хорошая новость: стоимость полетов в экономклассе снизилась на 19,3%.