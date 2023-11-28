Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО

Регоператор «Магнит» объявил о поисках подрядчика, который будет брать плату с жителей Омской области за вывоз мусора, а также следить за своевременным поступлением платежей. Соответствующую заявку «Магнит» разместил 27 ноября на сайте государственных закупок. Предложения от подрядчиков принимаются до 13 декабря. Максимальная цена контракта составляет больше 112 млн рублей. Срок договора рассчитан на 1 год.