Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО

Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО

28 ноября 2023, 06:16
Фото: Евгений Игишев / Город55
Агент должен будет также судиться с неплательщиками, начислять пени и производить перерасчеты.

Регоператор «Магнит» объявил о поисках подрядчика, который будет брать плату с жителей Омской области за вывоз мусора, а также следить за своевременным поступлением платежей. Соответствующую заявку «Магнит» разместил 27 ноября на сайте государственных закупок. Предложения от подрядчиков принимаются до 13 декабря. Максимальная цена контракта составляет больше 112 млн рублей. Срок договора рассчитан на 1 год.

Агенту предстоит начислять платежи, пени, производить перерасчеты, формировать, сопровождать и обновлять базу данных потребителей услуг, участвовать в судебных спорах при взыскании задолженностей.

В нынешнем году агентом выступала «Омская энергосбытовая компания». Организация была единственной, кто подал заявку на аукцион.

Ранее Город55 сообщал, что кассация признала завышенными тарифы омской РЭК и «Магнита» на вывоз мусора. Приказ Региональной энергетической комиссии признали недействительным в апреле нынешнего года в областном суде.

Кассация признала завышенными тарифы омской РЭК и «Магнита» на вывоз мусора
Узнать подробнее
#Общество#Тарифы#Подрядчик#Магнит#Омичи#Омская энергосбытовая компания#Плата#Регоператор#Евгений Игишев
Подпишитесь
Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров
Вчера, 11:14
На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше
Сегодня, 02:58
В Омской области за 60 млн выставили на продажу предприятие ТПК «Молпродукт»
Сегодня, 04:33
С зоной для созерцания. В Омской области планируют оборудовать новый пляж
Сегодня, 03:36
Обанкротившаяся СК «Лидер» выставила на продажу «Лексус» за 8 млн рублей
Сегодня, 05:20
В омском минцифры первым замминистра назначили бывшего кандидата в губернаторы
Сегодня, 02:33