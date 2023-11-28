Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:26
Регоператор «Магнит» объявил о поисках подрядчика, который будет брать плату с жителей Омской области за вывоз мусора, а также следить за своевременным поступлением платежей. Соответствующую заявку «Магнит» разместил 27 ноября на сайте государственных закупок. Предложения от подрядчиков принимаются до 13 декабря. Максимальная цена контракта составляет больше 112 млн рублей. Срок договора рассчитан на 1 год.
Агенту предстоит начислять платежи, пени, производить перерасчеты, формировать, сопровождать и обновлять базу данных потребителей услуг, участвовать в судебных спорах при взыскании задолженностей.
В нынешнем году агентом выступала «Омская энергосбытовая компания». Организация была единственной, кто подал заявку на аукцион.
Ранее Город55 сообщал, что кассация признала завышенными тарифы омской РЭК и «Магнита» на вывоз мусора. Приказ Региональной энергетической комиссии признали недействительным в апреле нынешнего года в областном суде.