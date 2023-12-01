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Петр Круподра

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Декабрь 2023
В банкротящемся ДРСУ-2 появился внешний управляющий
1 декабря 2023, 12:48
Ноябрь 2023
В Фонде стратегического развития Омской области появился, наконец, новый директор
20 ноября 2023, 05:24
Август 2023
60 тысяч вместо 30 млн: владельцы ДСК вернули часть долга, выставленного на торги
25 августа 2023, 11:28
Апрель 2023
НА ДРСУ-2 ввели процедуру наблюдения
12 апреля 2023, 11:46

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