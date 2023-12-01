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В банкротящемся ДРСУ-2 появился внешний управляющий

В банкротящемся ДРСУ-2 появился внешний управляющий

1 декабря 2023, 12:48
Фото: 1MI
Компания, принадлежащая областному правительству, проходит процедуру наблюдения.

В акционерном обществе «ДРСУ №2» поменялось руководство. С 29 ноября во главе компании стоит внешний управляющий Петр Круподра, сменивший генерального директора Юрия Игнашина. Это связано с процедурой наблюдения, через которую сейчас проходит ДРСУ.

Напомним: учредителями компании являются профильные министерства Омской области. Она банкротится из-за накопившихся огромных долгов. Всего месяц назад пост генерального директора в «ДРСУ №2» оставил бывший глава областного минстроя Владимир Стрельцов, а теперь уходит и его преемник — Юрий Игнашин.

Экс-министр строительства Владимир Стрельцов ушел из банкротящегося ДРСУ-2
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#ДРСУ-2#Петр Круподра
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