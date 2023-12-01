В банкротящемся ДРСУ-2 появился внешний управляющий

Напомним: учредителями компании являются профильные министерства Омской области. Она банкротится из-за накопившихся огромных долгов. Всего месяц назад пост генерального директора в «ДРСУ №2» оставил бывший глава областного минстроя Владимир Стрельцов, а теперь уходит и его преемник — Юрий Игнашин.