В банкротящемся ДРСУ-2 появился внешний управляющий

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В акционерном обществе «ДРСУ №2» поменялось руководство. С 29 ноября во главе компании стоит внешний управляющий Петр Круподра, сменивший генерального директора Юрия Игнашина. Это связано с процедурой наблюдения, через которую сейчас проходит ДРСУ.
Напомним: учредителями компании являются профильные министерства Омской области. Она банкротится из-за накопившихся огромных долгов. Всего месяц назад пост генерального директора в «ДРСУ №2» оставил бывший глава областного минстроя Владимир Стрельцов, а теперь уходит и его преемник — Юрий Игнашин.