60 тысяч вместо 30 млн: владельцы ДСК вернули часть долга, выставленного на торги

Город55 уже писал о том, как начиналась эта история. Сарояны владели и руководили ООО «Дорожная строительная компания», которое в 2016 году заключило с ДРСУ-5 договор субподряда о восстановлении дорог в Знаменском районе, разрушенных паводком. Работы не были выполнены, заказчик подал иск о взыскании стоимости работ с процентами, выиграл дело, но денег не получил даже с исполнительным листом.