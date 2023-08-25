60 тысяч вместо 30 млн: владельцы ДСК вернули часть долга, выставленного на торги

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В истории с продажей ДРСУ-5 права потребовать 34-миллионный долг с отца и сына Сароянов наметились серьезные подвижки. Напомним: арбитражный управляющий ДРСУ-5 еще весной выставил этот актив на торги, назначив цену всего 1,63 млн рублей, то есть в 21 раз меньше. В июне цену снизили до 1,47 млн рублей. Сегодня, 25 августа, стало известно, что Сарояны, наконец, откликнулись.
— В рамках продажи права требования к Сарояну Севаку Гамлетовичу, Сарояну Гамлету Мусабековичу общей номинальной стоимостью 33 880 829 рублей 09 копеек — пишет арбитражный управляющий Петр Круподра в официальном сообщении, — должником погашено 60 185 рублей 57 копеек. Остаток задолженности составляет 33 820 643 рубля 09 копеек.
Таким образом, Сарояны внесли примерно 1/500 часть долга (0,2%). Круподра заявил, что этого недостаточно.
— В случае полного погашения задолженности лот будет снят с продажи, — пишет он, — в случае частичного погашения цена уступки не меняется.
Город55 уже писал о том, как начиналась эта история. Сарояны владели и руководили ООО «Дорожная строительная компания», которое в 2016 году заключило с ДРСУ-5 договор субподряда о восстановлении дорог в Знаменском районе, разрушенных паводком. Работы не были выполнены, заказчик подал иск о взыскании стоимости работ с процентами, выиграл дело, но денег не получил даже с исполнительным листом.
ДСК в 2020 году была исключена из госреестра юридических лиц, Севак Сароян получил срок за мошенничество и отмывание денег (обвинитель смог доказать, что договор заключался без намерений его выполнять). ДРСУ-5 обанкротилось, а его управляющий решил использовать последнюю возможность получить хотя бы часть денег предприятия назад — привлечь к ответственности Сароянов как физических лиц.
Суд признал, что Сарояны должны выплачивать долги своей компании. Поэтому и появилось в продаже право требования к отцу и сыну.