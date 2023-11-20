В Фонде стратегического развития Омской области появился, наконец, новый директор

Город55 уже не раз писал о ФСР в связи с судебным иском Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома на 104 млн рублей. Суд этот иск удовлетворил «полностью или частично», но узнать подробности не удалось: дело рассматривалось в закрытом режиме, в минимущества комментировать ситуацию отказались, объяснив, что это не его сфера ответственности.