В Фонде стратегического развития Омской области появился, наконец, новый директор

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В одной из «дочек» министерства имущественных отношений Омской области сменилось руководство. Речь идет о Фонде стратегического развития Омской области, которое создал в 2014 году губернатор Виктор Назаров. Формально до 16 ноября пост директора в этой организации занимал Евгений Ковтун, а теперь его сменил Петр Круподра.
Город55 уже не раз писал о ФСР в связи с судебным иском Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома на 104 млн рублей. Суд этот иск удовлетворил «полностью или частично», но узнать подробности не удалось: дело рассматривалось в закрытом режиме, в минимущества комментировать ситуацию отказались, объяснив, что это не его сфера ответственности.
Интересно, что Ковтун, по его словам, ушел из Фонда стратегического развития еще в ноябре 2022 года.
— Меня не убрали из ЕГРЮЛ, потому что, как я подозреваю, никого на мое место не назначили, — объяснил он Городу55 в августе, когда готовилась одна из предыдущих публикаций по данной теме.
Теперь, наконец, в ФСР есть новый директор. Петр Круподра параллельно занимает пост конкурсного управляющего в ООО «Интерстрой», в ООО «УТС» и в МУПе «Колосовская ресурсноснабжающая организация», внешнего управляющего в АО «ДРСУ №5».