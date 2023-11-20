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Published Сегодня, 05:24

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Петр Круподра возглавил одну из «дочек» правительства Омской области

В Фонде стратегического развития Омской области появился, наконец, новый директор

20 ноября 2023, 05:24
Фото: 1MI

Петр Круподра возглавил одну из «дочек» правительства Омской области

Предыдущий глава фонда Евгений Ковтун, по его словам, оставил пост еще год назад.

В одной из «дочек» министерства имущественных отношений Омской области сменилось руководство. Речь идет о Фонде стратегического развития Омской области, которое создал в 2014 году губернатор Виктор Назаров. Формально до 16 ноября пост директора в этой организации занимал Евгений Ковтун, а теперь его сменил Петр Круподра.

Город55 уже не раз писал о ФСР в связи с судебным иском Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома на 104 млн рублей. Суд этот иск удовлетворил «полностью или частично», но узнать подробности не удалось: дело рассматривалось в закрытом режиме, в минимущества комментировать ситуацию отказались, объяснив, что это не его сфера ответственности.

Интересно, что Ковтун, по его словам, ушел из Фонда стратегического развития еще в ноябре 2022 года.

— Меня не убрали из ЕГРЮЛ, потому что, как я подозреваю, никого на мое место не назначили, — объяснил он Городу55 в августе, когда готовилась одна из предыдущих публикаций по данной теме.

Теперь, наконец, в ФСР есть новый директор. Петр Круподра параллельно занимает пост конкурсного управляющего в ООО «Интерстрой», в ООО «УТС» и в МУПе «Колосовская ресурсноснабжающая организация», внешнего управляющего в АО «ДРСУ №5».

Фонд стратегического развития Омской области проиграл тяжбу с фондом Газпрома
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Петр Круподра#Фонд стратегического развития#Евгений Ковтун
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