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Был в идеальном состоянии. Омский музыкант рассказал о последних часах жизни Шатунова

Был в идеальном состоянии. Омский музыкант рассказал о последних часах жизни Шатунова

24 июня, 15:00
Фото: 1MI

Омский музыкант поделился воспоминаниями о жизни Юрия Шатунова

Музыкант Андрей Картавцев писал для артиста музыку и песни.

Омский музыкант и автор песен Андрей Картавцев в беседе с корреспондентом «ОмскЗдесь» рассказал о последних часах жизни Юрия Шатунова. Музыканты сотрудничали и дружили  в течение последних 14 лет, и буквально за несколько часов до трагедии артисты созванивались.

«Вчера (в среду, 22 июня, — прим.ред) мы с ним созванивались в начале пятого. Разговаривали, — рассказал Картавцев. — Он всегда мне так говорил: „Андрюха, мы столько песен классных с тобой написали, представляешь, сколько еще напишем?“. Когда он 2 февраля приезжал в Омск с концертом, у меня останавливался, он всегда у меня останавливался. Мы писали, что-то записывали всегда. 1 февраля я его как раз из гостиницы забрал и домой привез».

Во время разговора, по словам Андрея Картавцева, музыканты обсуждали новую песню. Юрий попросил записать аранжировку и отправить демо-версию песни. Сделать этого Картавцев не успел.

«Прочитал ему песню, мотивчик напел. Он сказал, что ему понравилось и он обязательно споет. Вчера сразу же накидал музыку, сделал демоверсию. Хотел ему отправить утром, но уже некуда…», — делится воспоминаниями после разговора музыкант.

Омич подчеркнул, что Юрий Шатунов не жаловался на здоровье, и в последние часы своей жизни был достаточно бодр и весел. Артист следил за своим самочувствием, делал упражнения и любил заниматься садоводством.

«Он был прикольный, балдел. Человек был в идеальном состоянии, никогда не жаловался на здоровье. В огороде все время копался. Он еще мне показывал упражнения для спины, чтобы она не болела», — поделился Андрей Картавцев.

Музыкант не сразу поверил в случившееся, а после разговора с журналистом заплакал. Он добавил, что после смерти Юрия Шатунова все же выйдет новый альбом с песнями, написанными специально для артиста.

Напомним, Юрий Шатунов скончался накануне, 23 июня, в машине скорой помощи. По предварительным данным, причиной смерти артиста стала остра сердечная недостаточность. Похороны Шатунова пройдут в Москве в воскресенье, 26 июня.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Юрий Шатунов#Андрей Картавцев#Песни#Смерть#Артист#Музыка
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