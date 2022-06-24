Был в идеальном состоянии. Омский музыкант рассказал о последних часах жизни Шатунова

Омский музыкант и автор песен Андрей Картавцев в беседе с корреспондентом «ОмскЗдесь» рассказал о последних часах жизни Юрия Шатунова. Музыканты сотрудничали и дружили в течение последних 14 лет, и буквально за несколько часов до трагедии артисты созванивались.
«Вчера (в среду, 22 июня, — прим.ред) мы с ним созванивались в начале пятого. Разговаривали, — рассказал Картавцев. — Он всегда мне так говорил: „Андрюха, мы столько песен классных с тобой написали, представляешь, сколько еще напишем?“. Когда он 2 февраля приезжал в Омск с концертом, у меня останавливался, он всегда у меня останавливался. Мы писали, что-то записывали всегда. 1 февраля я его как раз из гостиницы забрал и домой привез».
Во время разговора, по словам Андрея Картавцева, музыканты обсуждали новую песню. Юрий попросил записать аранжировку и отправить демо-версию песни. Сделать этого Картавцев не успел.
«Прочитал ему песню, мотивчик напел. Он сказал, что ему понравилось и он обязательно споет. Вчера сразу же накидал музыку, сделал демоверсию. Хотел ему отправить утром, но уже некуда…», — делится воспоминаниями после разговора музыкант.
Омич подчеркнул, что Юрий Шатунов не жаловался на здоровье, и в последние часы своей жизни был достаточно бодр и весел. Артист следил за своим самочувствием, делал упражнения и любил заниматься садоводством.
«Он был прикольный, балдел. Человек был в идеальном состоянии, никогда не жаловался на здоровье. В огороде все время копался. Он еще мне показывал упражнения для спины, чтобы она не болела», — поделился Андрей Картавцев.
Музыкант не сразу поверил в случившееся, а после разговора с журналистом заплакал. Он добавил, что после смерти Юрия Шатунова все же выйдет новый альбом с песнями, написанными специально для артиста.
Напомним, Юрий Шатунов скончался накануне, 23 июня, в машине скорой помощи. По предварительным данным, причиной смерти артиста стала остра сердечная недостаточность. Похороны Шатунова пройдут в Москве в воскресенье, 26 июня.