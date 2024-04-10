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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 10:59

Инсайд: депутат Омского горсовета Павел Корольков решил сложить полномочия

Инсайд: Павел Корольков откажется от мандата депутата Омского городского Совета

10 апреля 2024, 10:40
Фото: страница Павла Королькова на сайте VK

Инсайд: депутат Омского горсовета Павел Корольков решил сложить полномочия

Источник Города55 говорит о переезде депутата в другой регион.

В Омском городском Совете в ближайшее время может стать на одного депутата меньше. Сразу 2 источника Города55 сообщают, что от своих полномочий планирует отказаться Павел Корольков из фракции «Единой России», причем, по данным одного из источников, связано это с запланированным переездом депутата в другой регион.

— Нет, это не так. Без комментариев, — ответил Корольков по телефону на соответствующий вопрос корреспондента Города55.

Отметим, что Корольков занимает пост генерального директора в ООО «Домашняя газета» и в медиахолдинге «Слово». Он связан с общественной организацией «Оплот» так же, как целый ряд других (настоящих или бывших) депутатов Омского городского Совета. На днях мы писали о том, что от своего мандата может отказаться председатель «Оплота» Ирина Гомолко. В 2019 году мандат сложил еще один «оплотовец» Андрей Ткачук, на тот момент вице-спикер ГС, в прошлом, как и Корольков, директор «Домашней газеты» и «Слова».

Ткачук после недолгой работы в администрации подмосковного города Долгопрудный стал директором АНО «Русский медиа-центр» в Москве. Возможно, и Корольков нашел работу в медиасфере одного из более перспективных регионов России.

Инсайд: Инна Гомолко потеряет мандат депутата Омского городского Совета
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#Общество#Новости#Горсовет#Павел Корольков#Николай Эйхвальд
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