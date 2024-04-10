Инсайд: Павел Корольков откажется от мандата депутата Омского городского Совета

Отметим, что Корольков занимает пост генерального директора в ООО «Домашняя газета» и в медиахолдинге «Слово». Он связан с общественной организацией «Оплот» так же, как целый ряд других (настоящих или бывших) депутатов Омского городского Совета. На днях мы писали о том, что от своего мандата может отказаться председатель «Оплота» Ирина Гомолко. В 2019 году мандат сложил еще один «оплотовец» Андрей Ткачук, на тот момент вице-спикер ГС, в прошлом, как и Корольков, директор «Домашней газеты» и «Слова».