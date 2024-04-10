Инсайд: Павел Корольков откажется от мандата депутата Омского городского Совета

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Омском городском Совете в ближайшее время может стать на одного депутата меньше. Сразу 2 источника Города55 сообщают, что от своих полномочий планирует отказаться Павел Корольков из фракции «Единой России», причем, по данным одного из источников, связано это с запланированным переездом депутата в другой регион.
— Нет, это не так. Без комментариев, — ответил Корольков по телефону на соответствующий вопрос корреспондента Города55.
Отметим, что Корольков занимает пост генерального директора в ООО «Домашняя газета» и в медиахолдинге «Слово». Он связан с общественной организацией «Оплот» так же, как целый ряд других (настоящих или бывших) депутатов Омского городского Совета. На днях мы писали о том, что от своего мандата может отказаться председатель «Оплота» Ирина Гомолко. В 2019 году мандат сложил еще один «оплотовец» Андрей Ткачук, на тот момент вице-спикер ГС, в прошлом, как и Корольков, директор «Домашней газеты» и «Слова».
Ткачук после недолгой работы в администрации подмосковного города Долгопрудный стал директором АНО «Русский медиа-центр» в Москве. Возможно, и Корольков нашел работу в медиасфере одного из более перспективных регионов России.