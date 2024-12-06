Новый вирус-мутант оспы обезьян стремительно подбирается к российской границе

В Великобритании обнаружили новый вирус-мутант Ib Mpox1. Буквально за считанные недели он распространился по Европе, добрался до Канады и, по оценкам специалистов, достаточно быстро движется в сторону Аляски. Эксперты полагают, что следующим пунктом назначения может стать Россия. Британские вирусологи предупреждают, что скорость его распространения значительно превышает типичные для подобных патогенов темпы.