Новый вирус-мутант оспы обезьян стремительно подбирается к российской границе

Posted 6 декабря, 07:14
Published 6 декабря, 07:14
Modified 6 декабря, 07:31
Updated 6 декабря, 07:31
В Великобритании обнаружили новый вирус-мутант Ib Mpox1. Буквально за считанные недели он распространился по Европе, добрался до Канады и, по оценкам специалистов, достаточно быстро движется в сторону Аляски. Эксперты полагают, что следующим пунктом назначения может стать Россия. Британские вирусологи предупреждают, что скорость его распространения значительно превышает типичные для подобных патогенов темпы.
Город55 разбирается с заведующим кафедрой «Экстремальной и доказательной медицины» ОмГМУ, доктором медицинских наук, доцентом Николаем Николаевым, что это за болезнь, чем опасна и какие вирусы еще угрожают россиянам.
Ib Mpox1 — мутировавшая форма вируса известной ранее обезьяньей оспы, возникшая, предположительно, в Демократической Республике Конго. Переместившись из Африки в Европу, вирус адаптировался, приобретя новые свойства, что усложнило его контроль. В течение месяца он охватил Европу, Северную Америку и начал продвигаться к северным регионам.
По словам врача, к симптомам Ib Mpox1 относят:
«По информации Роспотребнадзора, риски распространения вируса-мутанта Ib Mpox1 в России пока исключены. В рамках федерального проекта „Санитарный щит“ во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Отечественные тест-системы позволяют быстро обнаруживать вирус оспы обезьян.
Для профилактики эксперты рекомендуют усилить контроль на международных маршрутах, особенно из регионов с зарегистрированными случаями заболевания. В то же время, медицинским учреждениям рекомендовано быть готовыми к выявлению и изоляции инфицированных для предотвращения вспышек», — рассказал Николаев.
Тем временем в России стремительно растет количество заболевших микоплазменной пневмонией — показатели выросли с 4,9% до 19,6%.
Микоплазменная пневмония — это атипичная форма пневмонии, вызванная бактерией Mycoplasma pneumoniae. Возбудитель болезни попадает в организм воздушно-капельным путем.
«В начале болезни симптомы схожи с обычной ОРВИ. У человека наблюдается общая слабость, возможны насморк, боль в горле и мышцах, озноб и легкий кашель. Если через пять–семь дней кашель или озноб не проходят, стоит обратиться за медицинской помощью. Основным характерным симптомом микоплазменной пневмонии является постоянный, медленно ухудшающийся, непрекращающийся приступообразный кашель», — рассказал Николаев.
При несвоевременном лечении инфекция может распространяться за пределы дыхательной системы, подчеркнул врач. В качестве мер профилактики Николаев назвал:
«В практике пульмонологии частота микоплазменных пневмоний варьирует, составляя от 5 до 50% случаев внебольничных воспалений легких или около трети пневмоний небактериального генеза. Поэтому 19% — вполне средний показатель», — ответил эксперт на вопрос о том, почему вспышка заболевания произошла сейчас.
Также за последнюю неделю в России выросло число заболевших гриппом, ОРВИ и коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, случаи гриппа и ОРВИ увеличились на 5%.
В Омской области за неделю с 25 ноября по 1 декабря выявили 263 новых случая коронавируса. Летальных случаев не зафиксировано. В Сибирском федеральном округе по заболеваемости COVID-19 по-прежнему лидирует Кемеровская области. За указанный период там выявили 1025 случаев, один человек умер.
Отметим, что немало опасных инфекций распространилось по миру именно из Африки. Академик РАН, глава научно-исследовательского института «Микроб» Владимир Кутырев рассказал, что нехватка ресурсов в системе здравоохранения африканских стран способствует развитию там крупных вспышек инфекций. Учитывая растущую популярность Африки как туристического направления, такие заболевания могут быстро распространяться по всему свету.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2001 по 2023 год в Африке было зарегистрировано около 1850 случаев чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, из которых треть связана с инфекциями, передающимися от животных к людям.
Кроме того, буквально осенью ВОЗ заявила о рисках эпидемии вируса Марбург, который вызывает крайне опасную инфекцию с летальностью от 80 до 95%. Случаи заражения обнаружили в Руанде.
Заболевание характеризуется тяжелым течением — развивается геморрагический синдром, то есть повышенная кровоточивость. Возможны серьезные внутренние кровотечения: маточные, легочные, желудочно-кишечные. К осложнениям марбургского вируса относят почечную недостаточность, отек легких, поражение нервной системы.
«Заразиться вирусом Марбурга воздушно-капельным путем, как ковидом, нельзя. Это делает риск возникновения пандемии очень низким», — подчеркнул Николаев.