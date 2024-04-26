Пациент скорее жив. Мэр Омска заявил о возможной реанимации фонтана у «Пушкинки»

Сергей Шелест и Виталий Хоценко сошлись во мнении, что еще один фонтан не будет лишним для города, к тому же расположенный в месте с обширной историей и большим количеством пешеходов. Однако точных сроков в сообщении мэра города не называется — для оценки возможности запуска сооружения и состояния необходимых агрегатов нужно дождаться инженеров «Росводоканала», занятых сейчас на работах в зоне паводка в Орске.