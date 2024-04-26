Пациент скорее жив. Мэр Омска заявил о возможной реанимации фонтана у «Пушкинки»

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Глава города посетил фонтан у библиотеки им. Пушкина: как сообщается, некоторые шансы на возобновление его работы есть — придется найти финансирование и дождаться вердикта специалистов.
Сергей Шелест и Виталий Хоценко сошлись во мнении, что еще один фонтан не будет лишним для города, к тому же расположенный в месте с обширной историей и большим количеством пешеходов. Однако точных сроков в сообщении мэра города не называется — для оценки возможности запуска сооружения и состояния необходимых агрегатов нужно дождаться инженеров «Росводоканала», занятых сейчас на работах в зоне паводка в Орске.
Кроме того, Сергей Шелест отметил, что финансирование пусконаладочных работ знакового сооружения будет совместным с региональным министерством культуры — по его словам, варианты точно можно найти.
Напомним, ранее Город55 сообщал о первых, тестовых запусках фонтанов в Омске: