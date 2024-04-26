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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Фото осмотра фонтана

Пациент скорее жив. Мэр Омска заявил о возможной реанимации фонтана у «Пушкинки»

26 апреля 2024, 12:37
Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»
Фото осмотра фонтана

Мэрия восстановит каскадный фонтан у омской библиотеки имени Пушкина

Перспективы каскадного фонтана Сергей Шелест обсудил с главой региона.

Глава города посетил фонтан у библиотеки им. Пушкина: как сообщается, некоторые шансы на возобновление его работы есть — придется найти финансирование и дождаться вердикта специалистов.

Сергей Шелест и Виталий Хоценко сошлись во мнении, что еще один фонтан не будет лишним для города, к тому же расположенный в месте с обширной историей и большим количеством пешеходов. Однако точных сроков в сообщении мэра города не называется — для оценки возможности запуска сооружения и состояния необходимых агрегатов нужно дождаться инженеров «Росводоканала», занятых сейчас на работах в зоне паводка в Орске.

Кроме того, Сергей Шелест отметил, что финансирование пусконаладочных работ знакового сооружения будет совместным с региональным министерством культуры — по его словам, варианты точно можно найти.

Напомним, ранее Город55 сообщал о первых, тестовых запусках фонтанов в Омске:

Подготовка к сезону. В Омске проведут пробные запуски фонтанов
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#Илья Скобин#Омск#Пешеходы#Финансирование#Паводок#Новости#История#Реанимация#Фонтан#Сергей Шелест#Росводоканал#Виталий Хоценко#Министерство культуры#Специалисты#Орск
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