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Организованная группа

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Апрель
Инсценировали 19 ДТП. Суд вынес приговор 11 омичам за мошенничество со страховкой
12 апреля, 05:05
Март
Участник ОПГ из Омска отправится в тюрьму на 8 лет за продажу тяжелых наркотиков
Мужчина заключил со следствием соглашение о сотрудничестве.
22 марта, 03:34
Февраль
В Омске военному дали 5 лет за хищение шлемов на 7 миллионов рублей
Обвиняемый действовал в составе организованной группы.
14 февраля, 03:41
Январь
Окно в тюрьму. В Омске суд вынес приговор группировке за обман 13 пожилых людей
По информации от пресс-службы прокуратуры Омской области, виновными признали десять человек по чч. 2, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
26 января, 04:29

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