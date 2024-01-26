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В Омске вынесли приговор группировке, которая заработала миллион на пенсионерах

Окно в тюрьму. В Омске суд вынес приговор группировке за обман 13 пожилых людей

26 января 2024, 04:29
Фото: 1MI

В Омске вынесли приговор группировке, которая заработала миллион на пенсионерах

По информации от пресс-службы прокуратуры Омской области, виновными признали десять человек по чч. 2, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В суде установили, что 37-летний житель Казани приехал в Омск в 2017 году. Он планировал заниматься предпринимательской деятельностью, но что-то пошло не так. Мужчина создал и возглавил организованную группу, состоящую из девяти человек.

«Заранее распределив между собой роли, осужденные представлялись пожилым гражданам сотрудниками фирмы, работающей по федеральной программе по бесплатному обслуживанию и ремонту оконных и дверных блоков из ПВХ», — рассказали в прокуратуре.

Пользуясь доверчивостью пожилых людей, убеждали их в необходимости замены и предлагали оплатить окна по льготной стоимости в их компании.

В течение трех лет своей деятельности осужденные обманули 13 человек на общую сумму почти один миллион рублей.

Суд назначил организатору группы пять лет, остальным соучастникам — от одного года и шести месяцев до трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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#Происшествия#Омск#Прокуратура#Суд#Мошенничество#Приговор#Пожилые люди#Анастасия Чернобаева#Организованная группа#ПВХ
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