Окно в тюрьму. В Омске суд вынес приговор группировке за обман 13 пожилых людей

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В суде установили, что 37-летний житель Казани приехал в Омск в 2017 году. Он планировал заниматься предпринимательской деятельностью, но что-то пошло не так. Мужчина создал и возглавил организованную группу, состоящую из девяти человек.
«Заранее распределив между собой роли, осужденные представлялись пожилым гражданам сотрудниками фирмы, работающей по федеральной программе по бесплатному обслуживанию и ремонту оконных и дверных блоков из ПВХ», — рассказали в прокуратуре.
Пользуясь доверчивостью пожилых людей, убеждали их в необходимости замены и предлагали оплатить окна по льготной стоимости в их компании.
В течение трех лет своей деятельности осужденные обманули 13 человек на общую сумму почти один миллион рублей.
Суд назначил организатору группы пять лет, остальным соучастникам — от одного года и шести месяцев до трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.