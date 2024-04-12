Инсценировали 19 ДТП. Суд вынес приговор 11 омичам за мошенничество со страховкой

Лидер и активный участник группы были приговорены к 3 годам 6 месяцам и 3 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Еще четыре участника получили условный срок от 1 года 4 месяцев до 2 лет 6 месяцев с испытательным сроком на 2 года. А остальным участникам назначили наказание без лишения свободы.