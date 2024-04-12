Инсценировали 19 ДТП. Суд вынес приговор 11 омичам за мошенничество со страховкой

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:23
В пресс-службе омских судов сообщили, что вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере страхования. Всего было осуждено 11 человек.
Выяснилось, что 21-летний омич создал ОПГ, чтобы похищать деньги у страховых компаний. Сообщники покупали автомобили, оформляли полисы, а затем инсценировали ДТП для получения страховки. Каждый раз они подбирали машины для получения максимальной выгоды.
Таким образом, в период с декабря 2016 года по март 2019 года они инсценировали 19 ДТП, причинив страховым компаниям ущерб в размере 2,3 млн рублей.
Лидер и активный участник группы были приговорены к 3 годам 6 месяцам и 3 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Еще четыре участника получили условный срок от 1 года 4 месяцев до 2 лет 6 месяцев с испытательным сроком на 2 года. А остальным участникам назначили наказание без лишения свободы.