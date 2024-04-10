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Омские крылья

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Апрель
Омский «Авангард» продлил контракты с двумя нападающими
Договоры с Антоном Ковалевым и Тимуром Ахуновым продлили на один сезон.
10 апреля, 03:50
«Авангард» сделал квалификационное предложение игрокам. Рассказываем, что это такое
Предложения направлены Газизову, Мирошниченко, Трикозову и Коротаеву.
8 апреля, 04:22
«Авангард» разорвал контракт с нападающим, которого ранее задрафтовали в НХЛ
Глеб Трикозов в нынешнем сезоне провел за основную команду только две игры. В ВХЛ принял участие в 39 матчах.
6 апреля, 00:13
Май 2023
Владимир Филатов назначен новым главным тренером «Омских Крыльев»
Согласно подписанному контракту, он будет занимать эту должность в течение двух последующих лет.
2 мая 2023, 08:15

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