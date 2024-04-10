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Омский «Авангард» продлил контракты с двумя нападающими

Омский «Авангард» продлил контракты с двумя нападающими

10 апреля 2024, 03:50
Фото: ХК Авангард
Договоры с Антоном Ковалевым и Тимуром Ахуновым продлили на один сезон.

Омский «Авангард» продлил контракты на следующий сезон с нападающими Антоном Ковалевым и Тимуром Ахуновым. Об этом накануне, 9 апреля, сообщили в хоккейном клубе.

26-летний форвард Антон Ковалев в сезоне-2023/2024 провел за «Омские крылья» 43 матча, набрал 17 очков. Нападающий забросил 7 шайб и отдал 10 результативных передач. Показатель полезности игрока равен «-3».

21-летний нападающий Тимур Ахунов в минувшем сезоне отыграл за «Крылья» 15 матчей. На счету форварда 5 очков: 2 шайбы и 3 передачи.

Ранее «Авангард» сделал квалификационное предложение хоккеистам Руслану Газизову, Ивану Мирошниченко, Глебу Трикозову и голкиперу Федору Коротаеву.

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#Спорт#Очки#Омские крылья#Иван Мирошниченко#Евгений Игишев#Хоккейный клуб#Глеб Трикозов
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