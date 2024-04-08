«Авангард» сделал квалификационное предложение игрокам. Рассказываем, что это такое

Отметим, что Иван Мирошниченко в настоящее время играет в НХЛ в «Вашингтон Кэпиталз» и в фарм-клубе столичной команды «Херши Бэрс». Глеб Трикозов подписал трехлетний контракт с командой «Каролина Харрикейнз». Руслан Газизов выступает за «Лондон Найтс» в Канадской хоккейной лиге. Федор Коротаев в минувшем сезоне 16 матчей отыграл за «Омские крылья» и четыре за «Локомотив» из города Орша Витебской области Белоруссии.