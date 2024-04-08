«Авангард» сделал квалификационное предложение игрокам. Рассказываем, что это такое

Posted Вчера, 04:22
Published Вчера, 04:22
Modified Вчера, 04:24
Updated Вчера, 04:24
Омский «Авангард» накануне, 7 апреля, сделал квалификационные предложения нападающим Руслану Газизову, Ивану Мирошниченко, Глебу Трикозову и голкиперу Федору Коротаеву. Права на игроков закреплены за клубом до конца мая 2026 года.
Квалификационное предложение делается прежним клубом хоккеистам, у которых истекают контракты. Если игрок принимает предложение, договор продлевают. Если до 30 апреля хоккеист не принял предложение, то он может до 31 мая заключить контракт с другим клубом.
Отметим, что Иван Мирошниченко в настоящее время играет в НХЛ в «Вашингтон Кэпиталз» и в фарм-клубе столичной команды «Херши Бэрс». Глеб Трикозов подписал трехлетний контракт с командой «Каролина Харрикейнз». Руслан Газизов выступает за «Лондон Найтс» в Канадской хоккейной лиге. Федор Коротаев в минувшем сезоне 16 матчей отыграл за «Омские крылья» и четыре за «Локомотив» из города Орша Витебской области Белоруссии.