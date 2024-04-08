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Posted Вчера, 04:22

Published Вчера, 04:22

Modified Вчера, 04:24

Updated Вчера, 04:24

Омский «Авангард» сделал квалификационное предложение четырем хоккеистам

«Авангард» сделал квалификационное предложение игрокам. Рассказываем, что это такое

8 апреля 2024, 04:22
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» сделал квалификационное предложение четырем хоккеистам

Предложения направлены Газизову, Мирошниченко, Трикозову и Коротаеву.

Омский «Авангард» накануне, 7 апреля, сделал квалификационные предложения нападающим Руслану Газизову, Ивану Мирошниченко, Глебу Трикозову и голкиперу Федору Коротаеву. Права на игроков закреплены за клубом до конца мая 2026 года.

Квалификационное предложение делается прежним клубом хоккеистам, у которых истекают контракты. Если игрок принимает предложение, договор продлевают. Если до 30 апреля хоккеист не принял предложение, то он может до 31 мая заключить контракт с другим клубом.

Отметим, что Иван Мирошниченко в настоящее время играет в НХЛ в «Вашингтон Кэпиталз» и в фарм-клубе столичной команды «Херши Бэрс». Глеб Трикозов подписал трехлетний контракт с командой «Каролина Харрикейнз». Руслан Газизов выступает за «Лондон Найтс» в Канадской хоккейной лиге. Федор Коротаев в минувшем сезоне 16 матчей отыграл за «Омские крылья» и четыре за «Локомотив» из города Орша Витебской области Белоруссии.

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#Спорт#Авангард#Контракт#НХЛ#Омские крылья#Иван Мирошниченко#Евгений Игишев#Локомотив#Глеб Трикозов
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