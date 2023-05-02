Владимир Филатов назначен новым главным тренером «Омских Крыльев»

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
С мая 2023 года Владимир Филатов числится главным тренером «Омские Крылья». Контракт с ним заключен до 2025 года. Об именах всех членов тренерского штаба команды станет известно чуть позже, сообщили в пресс-центре хоккейного клуба.
По Филатову же можно сказать следующее: в течение 2015–2023 годов он возглавлял клуб МХЛ «СКА-1946». В прошлом году они выиграли Кубок Харламова под его руководством. Новоиспеченный генеральный менеджер клуба «Авангард» Антон Курьянов, комментируя назначение Филатова, отметил его грамотное наставничество. Ведь с его помощью члены «СКА-1946» пришли к чемпионскому титулу МХЛ.
«В этом тренере мы видим большой потенциал, он умеет работать с молодежью и способен многому научить наших игроков на пути к главной команде. Знаем, что у Владимира Викторовича были другие предложения, в том числе и от клубов КХЛ, поэтому хотел бы поблагодарить его за согласие войти в систему „Авангарда“. Будем ждать прогресса от наших хоккеистов команды ВХЛ в следующем сезоне», — сказал генменджер клуба.
Курьянов добавил, что преимущество тренерства Филатова также в том, что он знает многих спортсменов, которые в следующем сезоне будет играть в «Омских Крыльях». Он успел с ними поработать в сборной, когда выигрывал Кубок Глинки/Гретцки в 2021 году.
Напомним, что пост генерального менеджера недавно занял Антон Курьянов. Рашид Хабибулин же остался в «Авангарде», заняв должность ассистента генменеджера.