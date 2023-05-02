Владимир Филатов назначен новым главным тренером «Омских Крыльев»

Курьянов добавил, что преимущество тренерства Филатова также в том, что он знает многих спортсменов, которые в следующем сезоне будет играть в «Омских Крыльях». Он успел с ними поработать в сборной, когда выигрывал Кубок Глинки/Гретцки в 2021 году.