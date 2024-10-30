Общественность

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Эксклюзив. После жестокой драки между юными омичами возбудили уголовное дело
30 октября, 06:02
«Избил мужа и разбил машину». Нашлись новые пострадавшие от рук омского подростка
21 октября, 07:51
Сентябрь
Демографический кризис. В Омской области на каждую тысячу жителей 14,6 тысяч смертей
17 сентября, 12:09
Смертельное ДТП в Омске: водителю грозит более 13 лет тюрьмы
В Омске продолжается судебное разбирательство по делу водителя, которому грозит более 13 лет тюрьмы за аварию с тремя погибшими пассажирами.
12 сентября, 08:17
Февраль
Нашлась! Девушка, пропавшая 24 февраля в Омске, была найдена
Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.
25 февраля, 10:50

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