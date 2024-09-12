Смертельное ДТП в Омске: водителю грозит более 13 лет тюрьмы

По версии обвинения, 40-летний Гайдамак 30 января 2022 года, находясь под воздействием алкоголя, управлял своим автомобилем Mercedes-Benz GLE-Class и на большой скорости столкнулся с опорой освещения на мосту 60-летия Победы. Это привело к трагическим последствиям: один пассажир погиб на месте, а двое других скончались в больнице. Сам бывший майор также получил травмы и долго восстанавливался.