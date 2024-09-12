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Posted 12 сентября, 08:17

Published 12 сентября, 08:17

Modified 12 сентября, 08:19

Updated 12 сентября, 08:19

В Омске будут судить водителя из-за смертельного ДТП с тремя жертвами

Смертельное ДТП в Омске: водителю грозит более 13 лет тюрьмы

12 сентября 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney

В Омске будут судить водителя из-за смертельного ДТП с тремя жертвами

В Омске продолжается судебное разбирательство по делу водителя, которому грозит более 13 лет тюрьмы за аварию с тремя погибшими пассажирами.

В Омске суд рассмотрит дело Евгения Гайдамака, бывшего майора полиции, который может быть приговорен к более чем 13 годам тюрьмы за аварию, в которой погибли трое пассажиров. На заседании прокурор подробно изложил обвинения и призвал суд учесть все обстоятельства.

По версии обвинения, 40-летний Гайдамак 30 января 2022 года, находясь под воздействием алкоголя, управлял своим автомобилем Mercedes-Benz GLE-Class и на большой скорости столкнулся с опорой освещения на мосту 60-летия Победы. Это привело к трагическим последствиям: один пассажир погиб на месте, а двое других скончались в больнице. Сам бывший майор также получил травмы и долго восстанавливался.

Гайдамак свою вину отрицает, утверждая, что не вспомнит деталей и был на заднем сиденье. Однако доказательства подтверждают, что он управлял машиной во время ДТП.

На завершение прокурор попросил суд назначить 13 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также истечение правоуправления на два с половиной года. Кроме того, была поддержана просьба пострадавших о возмещении морального ущерба на сумму около 8 миллионов рублей.

Следующее заседание станет возможностью для защитников Евгения представить свою аргументацию и выслушать заключительное слово обвиняемого.

Напомним, что 9 сентября произошло серьезное ДТП при котором пострадал ребенок.

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#Екатерина Тараленко#ДТП#Омск#Прокуратура#Суд#Алкогольное опьянение#Авария#Пассажиры#Наказание#Закон#Новости#Лишение свободы#Общественность
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