Смертельное ДТП в Омске: водителю грозит более 13 лет тюрьмы

Posted 12 сентября, 08:17
Published 12 сентября, 08:17
Modified 12 сентября, 08:19
Updated 12 сентября, 08:19
В Омске суд рассмотрит дело Евгения Гайдамака, бывшего майора полиции, который может быть приговорен к более чем 13 годам тюрьмы за аварию, в которой погибли трое пассажиров. На заседании прокурор подробно изложил обвинения и призвал суд учесть все обстоятельства.
По версии обвинения, 40-летний Гайдамак 30 января 2022 года, находясь под воздействием алкоголя, управлял своим автомобилем Mercedes-Benz GLE-Class и на большой скорости столкнулся с опорой освещения на мосту 60-летия Победы. Это привело к трагическим последствиям: один пассажир погиб на месте, а двое других скончались в больнице. Сам бывший майор также получил травмы и долго восстанавливался.
Гайдамак свою вину отрицает, утверждая, что не вспомнит деталей и был на заднем сиденье. Однако доказательства подтверждают, что он управлял машиной во время ДТП.
На завершение прокурор попросил суд назначить 13 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также истечение правоуправления на два с половиной года. Кроме того, была поддержана просьба пострадавших о возмещении морального ущерба на сумму около 8 миллионов рублей.
Следующее заседание станет возможностью для защитников Евгения представить свою аргументацию и выслушать заключительное слово обвиняемого.
Напомним, что 9 сентября произошло серьезное ДТП при котором пострадал ребенок.