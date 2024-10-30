После жестокой драки между юными омичами возбудили уголовное дело

Ранее Город55 писал об инциденте, произошедшем в Центральном округе города между двумя несовершеннолетними омичами. В конце августа 17-летний парень избил своего сверстника, пригрозил ему ножом и украл банковскую карту. Конфликт между молодыми людьми произошел из-за ревности. После случившегося семья потерпевшего мальчика обратилась в полицию, но добиться правосудия им удалось не сразу. Правоохранители отказались возбуждать уголовное дело из-за того, что телесные повреждения якобы были получены не из хулиганских побуждений. Тогда семья привлекла внимание общественности.