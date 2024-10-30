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Posted 30 октября, 06:02

Published 30 октября, 06:02

Modified 30 октября, 06:04

Updated 30 октября, 06:04

После жестокой драки между юными омичами возбудили уголовное дело

После жестокой драки между юными омичами возбудили уголовное дело

30 октября 2024, 06:02
В нашу редакцию обратилась одна из сторон конфликта. После публикации материала нашлись новые жертвы, пострадавшие от несовершеннолетнего хулигана.

Ранее Город55 писал об инциденте, произошедшем в Центральном округе города между двумя несовершеннолетними омичами. В конце августа 17-летний парень избил своего сверстника, пригрозил ему ножом и украл банковскую карту. Конфликт между молодыми людьми произошел из-за ревности. После случившегося семья потерпевшего мальчика обратилась в полицию, но добиться правосудия им удалось не сразу. Правоохранители отказались возбуждать уголовное дело из-за того, что телесные повреждения якобы были получены не из хулиганских побуждений. Тогда семья привлекла внимание общественности.

Как рассказал Городу55 член ассоциации юристов России, начальник юридического отдела ОРООИ «Сила единства» Алексей Баев, после публикации в СМИ о произошедшем конфликте между омичами правоохранители возбудили одно уголовное дело по ст. 115 УК РФ. В УМВД по Омской области нам подтвердили эту информацию.

«По факту конфликта между подростками, который привел к драке и последующему причинению телесных повреждений в ОП № 11 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“. Сейчас дознаватель разбирается в обстоятельствах, которые стали причиной обращения в полицию», — сообщили в полиции.
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По словам эксперта, есть вероятность, что статью переквалифицируют в более тяжкую, все зависит от результатов судебно-медицинского исследования.

«Да, ситуация очень непростая. Но мы живем в правовом государстве, поэтому я уверен, что правосудие восторжествует», — подчеркнул Алексей Баев.

Кроме того, по рекомендации общественника семье оказала консультативную помощь психолог Ирина Чернышева. Сейчас специалист работает с пострадавшим мальчиком в рамках сопровождения уголовного дела. В случае необходимости участия в следственных действиях, психолога тоже будут привлекать, добавил Баев.

Также Чернышева рассказала Городу55, чем такая ситуация может навредить психике несовершеннолетнего ребенка и как после нападения справиться с психологической травмой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, что позже стало известно о новых пострадавших от рук 17-летнего подростка. Мальчик оказался их соседом. О произошедшем читайте в материале по ссылке ниже.

«Избил мужа и разбил машину». Нашлись новые пострадавшие от рук омского подростка
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#Ольга Скворцова#Драка#Полиция#Омск#Уголовное дело#Конфликт#Общественность#Телесные повреждения
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