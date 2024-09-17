Демографический кризис. В Омской области на каждую тысячу жителей 14,6 тысяч смертей

Posted 17 сентября, 12:09
Published 17 сентября, 12:09
Modified 17 сентября, 12:11
Updated 17 сентября, 12:11
В последние месяцы Омская область столкнулась с серьезными демографическими вызовами. Согласно данным, опубликованным Омскстатом, за период с января по июль текущего года в регионе наблюдается значительное превышение смертности над рождаемостью. На каждую тысячу жителей приходится 13,8 случаев смерти, что в 1,7 раза превышает количество новорожденных.
За первые семь месяцев года в Омской области зарегистрировано 14,6 тысячи смертей. В то же время, количество рождений составило лишь 8,4 тысячи. Это означает, что на каждую тысячу жителей приходится всего 7,9 новорожденных. Такая ситуация свидетельствует о серьезной естественной убыли населения, что вызывает обеспокоенность как среди местных властей, так и среди общественности.
Стоит отметить, что статистические данные о демографической ситуации в регионе публиковались. однако с августа текущего года публикация этих данных была приостановлена, что усложняет своевременный анализ и принятие необходимых мер.
Демографическая ситуация в Омской области требует внимательного изучения и разработки стратегий для улучшения положения. Важно учитывать, что снижение рождаемости и рост смертности могут быть обусловлены множеством факторов, включая экономические условия, доступность медицинских услуг и общее качество жизни в регионе.
Ранее Город55 уже писал о демографической ситуации. В начале года в Омской области уменьшилась убыль населения.