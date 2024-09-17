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Posted 17 сентября, 12:09

Published 17 сентября, 12:09

Modified 17 сентября, 12:11

Updated 17 сентября, 12:11

В Омской области наблюдается серьезная естественная убыль населения

Демографический кризис. В Омской области на каждую тысячу жителей 14,6 тысяч смертей

17 сентября 2024, 12:09
Фото: 1MI

В Омской области наблюдается серьезная естественная убыль населения

В Омской области наблюдается серьезная демографическая проблема: за первые семь месяцев года смертность в 1,7 раза превысила рождаемость.

В последние месяцы Омская область столкнулась с серьезными демографическими вызовами. Согласно данным, опубликованным Омскстатом, за период с января по июль текущего года в регионе наблюдается значительное превышение смертности над рождаемостью. На каждую тысячу жителей приходится 13,8 случаев смерти, что в 1,7 раза превышает количество новорожденных.

За первые семь месяцев года в Омской области зарегистрировано 14,6 тысячи смертей. В то же время, количество рождений составило лишь 8,4 тысячи. Это означает, что на каждую тысячу жителей приходится всего 7,9 новорожденных. Такая ситуация свидетельствует о серьезной естественной убыли населения, что вызывает обеспокоенность как среди местных властей, так и среди общественности.

Фото: статистика ЗАГС

Стоит отметить, что статистические данные о демографической ситуации в регионе публиковались. однако с августа текущего года публикация этих данных была приостановлена, что усложняет своевременный анализ и принятие необходимых мер.

Демографическая ситуация в Омской области требует внимательного изучения и разработки стратегий для улучшения положения. Важно учитывать, что снижение рождаемости и рост смертности могут быть обусловлены множеством факторов, включая экономические условия, доступность медицинских услуг и общее качество жизни в регионе.

Ранее Город55 уже писал о демографической ситуации. В начале года в Омской области уменьшилась убыль населения.

Омская область покинула пятерку регионов-лидеров по убыли населения
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Россия#Омскстат#Медицинские услуги#Смертность#Рождаемость#Новости#Власти#Общественность
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