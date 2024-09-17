Демографический кризис. В Омской области на каждую тысячу жителей 14,6 тысяч смертей

За первые семь месяцев года в Омской области зарегистрировано 14,6 тысячи смертей. В то же время, количество рождений составило лишь 8,4 тысячи. Это означает, что на каждую тысячу жителей приходится всего 7,9 новорожденных. Такая ситуация свидетельствует о серьезной естественной убыли населения, что вызывает обеспокоенность как среди местных властей, так и среди общественности.