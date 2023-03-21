Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Весна обманчива. Росгвардейцы спасли омича от гибели на морозе

21 марта 2023, 08:05
Фото: пресс-служба Росгвардии Омской области

В Омске у садоводческого товарищества чуть не замерз насмерть мужчина

Спасли беспомощного человека сотрудники Росгвардии. Омича передали медикам.

Пресс-служба управления Росгвардии Омской области сообщила, что в морозное воскресенье экипаж вневедомственной охраны спас человека на улице. Мужчина плохо себя почувствовал и замерзал в беспомощном состоянии.

Прапорщик Алексей Островой и старшина Иван Бубещиков, патрулировали в городке Нефтяников и увидели мужчину на снегу у входа в садоводческое товарищество. Он почувствовал недомогание, не мог самостоятельно передвигаться и замерзал.

Росгвардейцы помогли мужчине подняться и вызвали медиков. Бригада скорой помощи госпитализировала омича с обморожением рук.

Лежала на земле. В Омской области росгвардейцы спасли женщину, упавшую в обморок
Узнать подробнее
#Омск#Холод#Обморожение#Спасение#Росгвардия#Общество#Город#Происшествия#Новости#Дарья Зыкова
Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
Сегодня, 03:30
Уголовные дела, отставки и 1.5 млрд сверху. Грустные итоги строек омских школ и садов
Вчера, 02:08
Омичам показали, как рекультивируют свалки в городе
Сегодня, 03:14
Омичи назвали самые частые причины увольнений с работы
Сегодня, 03:00
Омский маньяк по прозвищу «Форточник» готовится предстать перед судом
Сегодня, 08:13
«Моя игра». Баста посвятил исполнение песни хоккеисту Черепанову на концерте в Омске
Сегодня, 02:23