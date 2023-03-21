Весна обманчива. Росгвардейцы спасли омича от гибели на морозе

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Пресс-служба управления Росгвардии Омской области сообщила, что в морозное воскресенье экипаж вневедомственной охраны спас человека на улице. Мужчина плохо себя почувствовал и замерзал в беспомощном состоянии.
Прапорщик Алексей Островой и старшина Иван Бубещиков, патрулировали в городке Нефтяников и увидели мужчину на снегу у входа в садоводческое товарищество. Он почувствовал недомогание, не мог самостоятельно передвигаться и замерзал.
Росгвардейцы помогли мужчине подняться и вызвали медиков. Бригада скорой помощи госпитализировала омича с обморожением рук.