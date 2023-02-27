В Омской области кочегар из воинской части попал в больницу с серьезным обморожением

Как выяснилось, пострадавшим оказался кочегар воинской части, которая базируется в рабочем поселке Таврическое. Обморожение мужчина получил этой же ночью, когда, будучи изрядно пьяным, просто уснул на одной из улиц райцентра. Утром его обнаружили местные жители.