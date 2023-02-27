В Омской области кочегар из воинской части попал в больницу с серьезным обморожением

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
В Таврическом районе Омской области силовики выясняют все нюансы несчастного случая, в котором пострадал сотрудник одной из воинских частей.
«В субботу, 25 февраля, около 08:37 в „Таврическую ЦРБ“ доставили 42-летнего мужчину, у которого было диагностировано обморожение обоих кистей, стоп и голеней», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Как выяснилось, пострадавшим оказался кочегар воинской части, которая базируется в рабочем поселке Таврическое. Обморожение мужчина получил этой же ночью, когда, будучи изрядно пьяным, просто уснул на одной из улиц райцентра. Утром его обнаружили местные жители.