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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

В Омской области кочегар из воинской части попал в больницу с серьезным обморожением

27 февраля 2023, 08:34
Фото: 1MI
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Пострадавший отморозил себе руки и ноги.

В Таврическом районе Омской области силовики выясняют все нюансы несчастного случая, в котором пострадал сотрудник одной из воинских частей.

«В субботу, 25 февраля, около 08:37 в „Таврическую ЦРБ“ доставили 42-летнего мужчину, у которого было диагностировано обморожение обоих кистей, стоп и голеней», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Как выяснилось, пострадавшим оказался кочегар воинской части, которая базируется в рабочем поселке Таврическое. Обморожение мужчина получил этой же ночью, когда, будучи изрядно пьяным, просто уснул на одной из улиц райцентра. Утром его обнаружили местные жители.

#Василий Попов#ЧП#Несчастный случай#Обморожение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Таврический район
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