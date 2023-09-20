На 5 минут. В Омске из-за театрального фестиваля перекроют движение на Маркса

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Омске 4 октября ненадолго перекроют движение на проспекте Маркса в районе цирка из-за фестиваля театра кукол «В гостях у „Арлекина“», сообщили в пресс-службе городской администрации.
«4 октября с 17 часов 20 минут до 17 часов 25 минут по проспекту К. Маркса в районе остановки общественного транспорта „Цирк“, на участке от улицы Серова до улицы Орловского», — рассказали в мэрии.
Также с 17:00 до 17:40 на участке будет запрещена парковка. Водителям предлагают путь объезда через улицу Орловского.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске хотят запустить два новых автобусных маршрута. Информация об этом внесена в реестр департамента транспорта. Автобусы будут ходить под № 107 и № 108.