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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

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На 5 минут. В Омске из-за театрального фестиваля перекроют движение на Маркса

20 сентября 2023, 11:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске на проспекте Маркса перекроют движение из-за театрального фестиваля

Также на участке будет запрещена парковка.

В Омске 4 октября ненадолго перекроют движение на проспекте Маркса в районе цирка из-за фестиваля театра кукол «В гостях у „Арлекина“», сообщили в пресс-службе городской администрации.

«4 октября с 17 часов 20 минут до 17 часов 25 минут по проспекту К. Маркса в районе остановки общественного транспорта „Цирк“, на участке от улицы Серова до улицы Орловского», — рассказали в мэрии.

Также с 17:00 до 17:40 на участке будет запрещена парковка. Водителям предлагают путь объезда через улицу Орловского.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске хотят запустить два новых автобусных маршрута. Информация об этом внесена в реестр департамента транспорта. Автобусы будут ходить под № 107 и № 108.

В Омске запустят новые автобусные маршруты № 107 и № 108
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#Омск#Парковка#Цирк#Перекрытие#Объезд#Евгений Игишев#Театр Арлекин#Городская администрация#Омский цирк
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