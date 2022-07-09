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Следы пикников и полчища крыс. Мэр Омска раскритиковал стройплощадку на левом берегу

Следы пикников и полчища крыс. Мэр Омска раскритиковал стройплощадку на левом берегу

Вчера, 17:15
Фото: телеграм канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест раскритиковал заброшенную стройку на левом берегу

Речь о заброшенной стройплощадке на улице Ватутина

Мэр Омска Сергей Шелест раскритиковал состояние территории заброшенной строки на левом берегу, где он побывал во время рабочего объезда. Речь о площадке на улице Ватутина, которая соседствует с жилым микрорайоном «ЖК на Конева».

«Никак нельзя сказать, что тут что-то контролируется. Покореженный забор, следы чьих-то „пикников“, заросший травой и деревьями котлован и полчища крыс, которые хозяйничают в брошенной строителями бытовке», — высказался мэр о территории.

Решать проблему и навести на территории порядок предстоит администрации округа.

По итогам рабочего объезда Сергей Шелест отметил, что проблемы есть во всех районах города — не скошенная трава, сломанные ограждения, парковки на газонах. В связи с этим мэр решил обратиться к депутатам горсовета с предложением внести поправки в правила благоустройства и увеличить число сотрудников управления дорожного хозяйства:

«Хотелось бы, чтобы и сами омичи, предприниматели, у которых есть торговые или производственные объекты, относились ответственно к той земле, что рядом с ними. Во всем должен быть хозяйский подход», — сказал он.
#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Сергей шелест#Стройка#Объезд
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