Следы пикников и полчища крыс. Мэр Омска раскритиковал стройплощадку на левом берегу

По итогам рабочего объезда Сергей Шелест отметил, что проблемы есть во всех районах города — не скошенная трава, сломанные ограждения, парковки на газонах. В связи с этим мэр решил обратиться к депутатам горсовета с предложением внести поправки в правила благоустройства и увеличить число сотрудников управления дорожного хозяйства: