Следы пикников и полчища крыс. Мэр Омска раскритиковал стройплощадку на левом берегу

Мэр Омска Сергей Шелест раскритиковал состояние территории заброшенной строки на левом берегу, где он побывал во время рабочего объезда. Речь о площадке на улице Ватутина, которая соседствует с жилым микрорайоном «ЖК на Конева».
«Никак нельзя сказать, что тут что-то контролируется. Покореженный забор, следы чьих-то „пикников“, заросший травой и деревьями котлован и полчища крыс, которые хозяйничают в брошенной строителями бытовке», — высказался мэр о территории.
Решать проблему и навести на территории порядок предстоит администрации округа.
По итогам рабочего объезда Сергей Шелест отметил, что проблемы есть во всех районах города — не скошенная трава, сломанные ограждения, парковки на газонах. В связи с этим мэр решил обратиться к депутатам горсовета с предложением внести поправки в правила благоустройства и увеличить число сотрудников управления дорожного хозяйства:
«Хотелось бы, чтобы и сами омичи, предприниматели, у которых есть торговые или производственные объекты, относились ответственно к той земле, что рядом с ними. Во всем должен быть хозяйский подход», — сказал он.