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Ночь Искусств

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2024
В начале ноября в Омске пройдет ежегодная акция «Ночь искусств»
29 октября, 12:54
2023
В прошлом году были активнее. «Ночь искусств» в Омске посетили более 5 тысяч человек
В акции поучаствовали 20 учреждений культуры.
5 ноября 2023, 07:24
2022
«Ночь искусств» в Омске посетили более 9 тысяч человек
Еще 3,6 тыс зрителей поучаствовали в онлайн-квестах от академического театра драмы.
5 ноября 2022, 08:08
Красота перед сном. Омичей пригласили на «Ночь искусств»
Жителей Омска и всей области пригласили в музеи, где расскажут об искусстве региона.
2 ноября 2022, 07:36

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