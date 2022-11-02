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Красота перед сном. Омичей пригласили на «Ночь искусств»

2 ноября 07:36
Фото: 1MI

«Ночь искусств» в Омске посвятят 200-летию региона

Жителей Омска и всей области пригласили в музеи, где расскажут об искусстве региона.

В пресс-службе областного правительства анонсировали традиционную «Ночь искусств». В этом году она пройдет в День народного единства, 4 ноября, с 17:00 до 23:00 часов, а главной темой мероприятия станет 200-летие Омской области.

Открытие «Ночи искусств» состоится в Омском государственном историко-краеведческом музее в 17.00. Сотрудники музея проведут экскурсию по выставке «Этническая панорама Сибири», где посетители узнают о традиционной культуре народов Сибири, быте крестьян-земледельцев. А об этническом колорите свадеб русских, казахов и немецких переселенцев познакомит экскурсия «Ах, эта свадьба». А об одной из наиболее ярких черт советской культуры участники акции узнают на экскурсии «Все мы родом из Пионерии» с мастер-классом по завязыванию пионерского галстука, ведь в СССР пионерский галстук был тем символом, который объединял представителей разных народов.

Площадками для проведения «Ночи искусств» также станут Историко-краеведческий музей, Исторический парк «Россия — Моя история», Музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Органный зал Омской филармонии и библиотека имени А. С. Пушкина. Здесь покажут документальный фильм «У истоков Прииртышья».

А в конференц-зале Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина в 18:00 состоится презентация книги «Омская область. 200 лет. Первые лица». В книге собраны биографии омичей, которые вложили силы в развитие Омской области вплоть с 1822 года.

Также в «Ночи искусств» поучаствуют омские театры, где для омичей проведут экскурсии и мастер-классы. А в Филармонии омичи смогут услышать разные произведения и проверить свою эрудицию.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Музей#Искусства#Ночь музеев#Ночь Искусств
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