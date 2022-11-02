Красота перед сном. Омичей пригласили на «Ночь искусств»

Открытие «Ночи искусств» состоится в Омском государственном историко-краеведческом музее в 17.00. Сотрудники музея проведут экскурсию по выставке «Этническая панорама Сибири», где посетители узнают о традиционной культуре народов Сибири, быте крестьян-земледельцев. А об этническом колорите свадеб русских, казахов и немецких переселенцев познакомит экскурсия «Ах, эта свадьба». А об одной из наиболее ярких черт советской культуры участники акции узнают на экскурсии «Все мы родом из Пионерии» с мастер-классом по завязыванию пионерского галстука, ведь в СССР пионерский галстук был тем символом, который объединял представителей разных народов.