Красота перед сном. Омичей пригласили на «Ночь искусств»

В пресс-службе областного правительства анонсировали традиционную «Ночь искусств». В этом году она пройдет в День народного единства, 4 ноября, с 17:00 до 23:00 часов, а главной темой мероприятия станет 200-летие Омской области.
Открытие «Ночи искусств» состоится в Омском государственном историко-краеведческом музее в 17.00. Сотрудники музея проведут экскурсию по выставке «Этническая панорама Сибири», где посетители узнают о традиционной культуре народов Сибири, быте крестьян-земледельцев. А об этническом колорите свадеб русских, казахов и немецких переселенцев познакомит экскурсия «Ах, эта свадьба». А об одной из наиболее ярких черт советской культуры участники акции узнают на экскурсии «Все мы родом из Пионерии» с мастер-классом по завязыванию пионерского галстука, ведь в СССР пионерский галстук был тем символом, который объединял представителей разных народов.
Площадками для проведения «Ночи искусств» также станут Историко-краеведческий музей, Исторический парк «Россия — Моя история», Музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Органный зал Омской филармонии и библиотека имени А. С. Пушкина. Здесь покажут документальный фильм «У истоков Прииртышья».
А в конференц-зале Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина в 18:00 состоится презентация книги «Омская область. 200 лет. Первые лица». В книге собраны биографии омичей, которые вложили силы в развитие Омской области вплоть с 1822 года.
Также в «Ночи искусств» поучаствуют омские театры, где для омичей проведут экскурсии и мастер-классы. А в Филармонии омичи смогут услышать разные произведения и проверить свою эрудицию.