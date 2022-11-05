«Ночь искусств» в Омске посетили более 9 тысяч человек

Напомним, традиционная «Ночь искусств» проходила 4 ноября. Площадками для проведения стали Историко-краеведческий музей, Исторический парк «Россия — Моя история», Музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Органный зал Омской филармонии и библиотека имени А. С. Пушкина.