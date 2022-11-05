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«Ночь искусств» в Омске посетили более 9 тысяч человек

5 ноября 08:08
Фото: Пресс-служба министерства культуры Омской области
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Еще 3,6 тыс зрителей поучаствовали в онлайн-квестах от академического театра драмы.

По сообщению министерства культуры Омской области, «Ночь искусств» посетили 9,3 тыс человек.

Напомним, традиционная «Ночь искусств» проходила 4 ноября. Площадками для проведения стали Историко-краеведческий музей, Исторический парк «Россия — Моя история», Музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Органный зал Омской филармонии и библиотека имени А. С. Пушкина. 

По подсчетам омского минкульта, на первом месте по посещаемости стоит Омский музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, причем сразу два корпуса (Центр «Эрмитаж–Сибирь» и Врубелевский корпус), общее число посетителей составило 4,2 тыс.

На втором месте стоит Омский государственный историко-краеведческий музей с 1,6 тыс посетителями. А третью позицию занимает Омская библиотека имени А. С. Пушкина, в нее пришли 922 посетителя.

Помимо этого, в подсчет не вошли более 3,6 тыс зрителей, которые посетили Омский академический театр драмы виртуально. В своих пабликах театр устроил квесты.

Фото: Пресс-служба министерства культуры Омской области
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#Ночь Искусств#Театр#Музей#Библиотека#Юлия Бармина
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