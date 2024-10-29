В начале ноября в Омске пройдет ежегодная акция «Ночь искусств»

Posted 29 октября, 12:54
Published 29 октября, 12:54
Modified 29 октября, 13:22
Updated 29 октября, 13:22
«Ночь искусств» будет проходить в Омске два дня, 3 и 4 ноября. Проведение акции в этом году удачно совпало с юбилеем Омской филармонии — ей исполняется 85 лет, поэтому все мероприятия будут приурочены к этой дате.
«Ночь искусств» в Омском академическом театре драмы пройдет на трех площадках: сообществе театра в соцсети ВКонтакте, где администратор театра Ольга Лутс проведет онлайн-экскурсию по закулисью для подписчиков; голубом фойе — там актеры познакомят зрителей с историей варгана и его роли в культуре разных народов нашей страны; в фойе Камерной сцены имени Татьяны Ожиговой, где гости смогут послушать актерскую читку пьесы Натальи Елизаровой «Время свинцовых дождей».
В омском музее просвещения «Ночь искусств» начнется 3 ноября в 17:00 с открытия выставки мэтра омской фотографии Владимира Фёдоровича Кудринского «Сибирь — судьба моя!». На протяжении всего мероприятия гостям будут доступны интерактивные площадки и мастер-классы.
«В завершении вечера наши гости смогут отдохнуть в музыкальной гостиной от Андрея Чурсина, Еркена и Ольги Сапуновой, посетить кинозал „Волшебный фонарь“ и послушать байки у костра», — рассказали в министерстве культуры.
В рамках акции омский театр юного зрителя покажет жителям и гостям города премьеру — комедию в стиле оперы-буфф «Одолжите тенора» (18+). Пьеса американского драматурга Кена Людвига полна смешных и порой нелепых ситуаций, также не обойдется без любовной линии. Режиссером-постановщиком картины выступил заслуженный артист России Ринат Фазлеев.
«Ночь искусств» придет и в Тару, место проведения акции — Северный драматический театр им. М. А. Ульянова. В первый день гостям покажут спектакль «Годовые кольца моих костей…» по пьесе омского драматурга Елены Щетининой, а во второй — проведут экскурсию по театру.
Подробное расписание всех мероприятий, а также стоимость билетов, если они имеются, можно найти на сайте министерства культуры Омской области.