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Незаконная реклама

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Июль
Были настойчивы. В омском УФАС из-за жалобы запустили проверку в отношении банка
Омич рассказал о назойливой смс-рекламе.
13 июля, 09:45
Июнь
По заслугам. В Омске банку всучили штраф за сомнительную смс-рекламу
Оказалось, что банковская организация уже попадала во внимание УФАС.
26 июня, 12:54
«Радости» больше нет. В центре Омска убрали знаменитую рекламную надпись
20 июня, 02:57
Февраль
Рекламировали без разрешения. Омское УФАС возбудило дело в отношении крупного банка
В действиях АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» обнаружили нарушение закона «О рекламе».
27 февраля, 12:47

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